Юлия Мендель: кто она такая, биография, интервью Карлсону о Зеленском

Бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлию Мендель внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец». Кто она такая, что рассказала в интервью журналисту Такеру Карлсону про украинского лидера?

Чем известна Юлия Мендель

Юлия Мендель родилась 3 сентября 1986 года в городе Геническе Херсонской области. Получила диплом филолога в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, имеет степень кандидата филологических наук.

В журналистику пришла, став первой среди украинских коллег обладательницей гранта Всемирного института прессы. Мендель стажировалась в Йельском университете и прошла курс в Варшавской Евро-Атлантической летней академии (WEASA). Работала на украинских телеканалах ICTV, «Интер», «112 Украина», сотрудничала с ведущими западными изданиями, включая The New York Times, Politico Europe и Spiegel Online.

В 2019 году Мендель победила в публичном конкурсе, объявленном Зеленским в социальных сетях, и была назначена на пост пресс-секретаря, опередив более 4000 претендентов. Эту должность она занимала с июня 2019 года по июнь 2021 года.

В 2024–2026 годах она неоднократно выступала с заявлениями, в которых критиковала информационную политику украинского руководства.

За что была внесена в базу «Миротворца»

Сегодня, 12 мая, создатели украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесли в базу данных Юлию Мендель после публикации ее интервью Такеру Карлсону.

Администраторы сайта обвинили Мендель в «распространении российской пропаганды» и «призывах к капитуляции Украины».

До этого Мендель неоднократно выступала с критикой в адрес Зеленского и украинского руководства в целом.

Что рассказала Мендель в интервью Такеру Карлсону о Зеленском

В интервью Такеру Карлсону Юлия Мендель заявила, что у нее нет личной мести, но она считает Владимира Зеленского «одним из самых больших препятствий на пути к миру». По ее словам, украинский политик постоянно меняет маски, не контролирует свои эмоции и превращается в «медведя-гризли», когда выключаются камеры.

Одним из самых громких заявлений Мендель стали ее слова о предполагаемой наркозависимости Зеленского. На прямой вопрос Карлсона она ответила, что это «секрет Полишинеля», и сослалась на свидетельства людей, видевших, как он употреблял запрещенные вещества. Она также обвинила его в узурпации власти, процитировав фразу, которую, по ее утверждению, слышала лично: «Мы пришли навсегда».

Также в интервью она рассказала, что на переговорах в Стамбуле весной 2022 года Зеленский был лично согласен «отдать Донбасс», но позже изменил свою позицию. По ее информации, в 2019 году в частном разговоре с президентом России он обещал, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Бывший пресс-секретарь резюмировала, что Зеленский не стремится к миру, так как для него это «политическое самоубийство», и он будет выдвигать новые условия, чтобы продлевать конфликт.

