Магнитные бури сегодня, 12 мая: что завтра, головные боли, недомогание

Сегодня, 12 мая, магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных возмущений, каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 12 и 13 мая

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, геомагнитная обстановка будет спокойной, а вероятность возникновения полноценной магнитной бури оценивается всего в 26%.

Несмотря на то что на Солнце в последние дни наблюдается высокая активность, текущие выбросы плазмы либо направлены в сторону от Земли, либо имеют недостаточную мощность, чтобы нарушить стабильность магнитосферы.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 26%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля — 30%», — сообщили эксперты.

По прогнозам специалистов, сегодняшний день пройдет под знаком так называемой зеленой зоны. Ключевой индекс геомагнитной активности Kp во вторник не превысит 2,5 балла. Такой уровень считается благоприятным и, как правило, не оказывает заметного влияния на самочувствие даже метеозависимых людей.

Эксперты ИКИ РАН добавили, что завтра, 13 мая, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

Для кого могут быть опасны сильные магнитные бури, чего нельзя делать

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков объяснил, что геомагнитные возмущения могут быть смертельно опасными для людей с хроническими заболеваниями, потому что колебания магнитного поля Земли провоцируют обострение болезней.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. <...> Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — отметил медик.

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма: не стоит перегружать себя. Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — заявил он.

