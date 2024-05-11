Стало известно, в каких случаях магнитная буря может убить Врач Чудаков: магнитная буря может быть опасной при хронических болезнях

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Магнитная буря может быть смертельно опасной для людей с хроническими заболеваниями, рассказал ТАСС семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков. По его словам, колебания геомагнитного поля провоцируют обострение болезней, вроде гипертонии, и если своевременно не обратиться к медикам, человек может умереть.

Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. <…> Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях, — сказал эксперт.

Людям, которые оказались в зоне риска, Чудаков рекомендовал не затягивать с походом к врачу при ухудшении самочувствия, а также не оставаться в безлюдных местах на случай, если понадобится помощь.

Ранее ученые зафиксировали пять вспышек высокого класса на Солнце. Одну из самых мощных причислили к M9.1, и проявилась она 4 мая в 09:19 мск. Ее продолжительность была равна 28 минутам. Эта вспышка сопровождалась нарушением радиосвязи на коротких волнах. Явление обычно протекает с выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызвать магнитные бури, обратили внимание в Институте прикладной геофизики о космической погоде.