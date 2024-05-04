Пять мощных вспышек зафиксировали на Солнце На Солнце 4 мая зафиксировали пять мощных вспышек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ученые зафиксировали пять вспышек высокого класса на Солнце, пишет ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики (ИПГ) о космической погоде. Одна из самых мощных вспышек произошла в 09:19 утра по московскому времени 4 мая.

В рентгеновском диапазоне на группе пятен 3 663 (N26W09) зарегистрирована вспышка класса M9.1 длительностью 28 минут. Эта вспышка сопровождалась нарушением радиосвязи на коротких волнах. Кроме того, были зафиксированы вспышки класса М1.2, М1.1, М2.4, и М1.6. Первая вспышка была зарегистрирована в 01:45 мск.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий: A, B, C, M и X, в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Мощность увеличивается в 10 раз при переходе к каждой следующей букве. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызвать магнитные бури.

Ранее ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт рассказал NEWS.ru, что Земле могут угрожать до пяти тысяч астероидов. Также, по его словам, опасность представляют радиоактивные вспышки на Солнце. Эйсмонт напомнил, что в 2004 году был обнаружен астероид Апофиз и с вероятностью пять процентов он мог попасть в Землю. Однако, уточнил ученый, в 2011 году стало понятно, что угроза миновала. Тем не менее, подчеркнул собеседник, необходимо понять, как уничтожать такие объекты.