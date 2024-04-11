В РАН сообщили о небывалой опасности для Земли Ученый Эйсмонт: Земле угрожают до пяти тысяч астероидов

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Планете Земля могут угрожать до пяти тысяч астероидов, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт. Также, по его словам, опасность представляют радиоактивные вспышки на Солнце.

Одна из угроз — это сверхмощные радиоактивные вспышки на Солнце. Многие просто недооценивают их смертельную опасность. Другая угроза — астероидно-кометная. Как показывает прошлое Земли, нам надо задуматься, как с этим справляться. Об этом нужно думать в двух направлениях. Первое — нужно обнаружить объект и понять, насколько он может быть опасен, — отметил собеседник.

Эйсмонт напомнил, что в 2004 году был обнаружен астероид Апофиз и с вероятностью пять процентов он мог попасть в Землю. Однако, уточнил ученый, в 2011 году стало понятно, что угроза миновала. Тем не менее, подчеркнул собеседник, необходимо понять, как уничтожать такие объекты.

На данный момент обнаружено около пяти тысяч астероидов. Но большую опасность для нас представляют астероиды, которые не обнаружены. Меньше всего стоит бояться инопланетного вторжения, это все фейки, а говорят об этом, потому что людям это интересно, — резюмировал Эйсмонт.

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