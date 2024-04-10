Ученые из США описали жуткий вариант смерти Вселенной MNRAS: ученые из США описали новый драматичный сценарий гибели Вселенной

Ученые из Иллинойского университета в США описали конец Вселенной, сообщил журнал MNRAS. Специалисты считают, что предложенный сценарий окажется самым ужасным зрелищем в глубокой тьме. Освещать его будут только умирающие звезды и угасающие в космосе галактики, так как формирование новых космических объектов прекратится. Завершится процесс гравитационным коллапсом.

Долгое время считалось, что Вселенная будет погибать медленной тепловой смертью. Но теперь ученые считают, что процесс окажется более драматичным. Черные карлики будут в течение продолжительного времени испускать сверхновые вспышки. Но формирование новых звезд прекратится, и галактики погаснут.

Черные дыры испарятся, испуская энергию и субатомные частицы. Пространство будет расширяться, что охладит Вселенную до абсолютного нуля и вызовет тепловую смерть. Схожие по массе с Солнцем звезды будут постепенно терять внешние оболочки, уменьшаясь до размеров Земли. После этого произойдет гравитационный коллапс и мощный взрыв.

Эти события произойдут в далеком будущем, и увидеть их будет некому. Темная энергия будет отталкивать небесные тела друг от друга, а Вселенная погрузится в полную тьму.

Ранее ученые Парижского института астрофизики выяснили, что первыми источниками света во Вселенной стали вспышки карликовых галактик. Согласно их исследованию, ультратусклые галактики производят ионизирующие фотоны, превращающие нейтральный водород в ионизированную плазму во время космической реионизации.