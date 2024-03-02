Ученые определили первый источник света во Вселенной Nature: первыми источниками света во Вселенной стали вспышки карликовых галактик

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Первыми источниками света во Вселенной стали вспышки карликовых галактик, выяснили ученые Парижского института астрофизики. Согласно их исследованию, которое опубликовало издание Nature, ультратусклые галактики производят ионизирующие фотоны, превращающие нейтральный водород в ионизированную плазму во время космической реионизации.

По информации ученых, через несколько минут после Большого взрыва пространство заполнил горячий густой туман ионизированной плазмы. Вселенная остыла примерно через 300 тысяч лет, тогда протоны и электроны начали объединяться, образуя нейтральный газообразный водород и немного гелия. Свет большинства длин волн мог проникнуть в эту среду, но источников света для его создания было очень мало. Затем из гелия и водорода образовались первые звездные скопления.

Несмотря на свой крошечный размер, эти маломассивные галактики оказались плодовитыми производителями энергетического излучения, и их численность в этот период настолько значительна, что их коллективное влияние смогло изменить все состояние Вселенной, — уточнил глава исследовательской группы Хаким Атек.

Ранее астрономы из Даремского университета в Великобритании обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая примерно в 33 млрд раз больше массы Солнца. Это самая большая известная науке черная дыра. Исследование проводилось при поддержке Космического агентства Великобритании, Королевского общества, Британского совета по науке и технике и Европейского исследовательского совета.