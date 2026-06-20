Мошенники придумали новую психологическую схему обмана

Мошенники стали использовать звуки сирен в телефонных разговорах, сообщает KP.RU со ссылкой на МВД России. Отмечается, что это призвано усилить психологическое воздействие на россиян.

Мошенники, по словам источника, звонят жертве и под разными предлогами выманивают код из СМС‑сообщения, а затем во время разговора включают звук сирены с сообщением о том, что собеседник общается с аферистами. После этого жертве срочно предлагают перезвонить на номер «техподдержки», присланный в СМС.

Далее с человеком связывается лжесотрудник Роскомнадзора. Он добывает личные данные и информацию о банковских счетах, убеждая, что часть сбережений уже переведена третьим лицам.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали звонить россиянам от имени операторов и заявлять о введении обязательной пошлины за сохранение номера телефона. Аферисты убеждали собеседников, что избежать дополнительных расходов можно через подтверждение данных на портале «Госуслуги».

Также мошенники начали использовать тему результатов ЕГЭ для обмана выпускников и их родителей. Злоумышленники звонили школьникам и их родственникам, представляясь сотрудниками экспертных комиссий.