Два человека стали жертвами взрывоопасного предмета ВСУ в ЛНР Пасечник: два человека погибли из-за взрывоопасного предмета ВСУ на трассе в ЛНР

Два человека погибли из-за взрывоопасного предмета ВСУ на трассе в ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет об автодороге в сторону Ростовской области.

Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его. В результате произошел взрыв. К несчастью, два человека погибли, — написал Пасечник.

Глава региона отметил, что на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска «Должанский» ограничено движение машин из-за инженерно-саперных работ. Он добавил, что на месте работают профильные службы.

Ранее стало известно, что Белгород и Белгородский округ дважды за утро подверглись ракетным ударам со стороны Вооруженных сил Украины. В оперштабе региона уточнили, что пострадавших, по предварительной информации, нет.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что ночью силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над территорией региона. В результате происшествия пострадавших, по предварительным данным, нет.