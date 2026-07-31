Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Воронеж

Силы ПВО ночью уничтожили восемь украинских беспилотников над Воронежем и тремя районами области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в МАКСе. По его данным, в результате падения обломков одного из сбитых дронов в частном доме в одном из районов было повреждено остекление и дверь.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области были обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет, — заявил руководитель региона.

Ранее оперштаб сообщил, что в Белгородском округе в результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница. В поселке Октябрьский женщина получила осколочные ранения шеи при взрыве FPV-дрона, после чего ее госпитализировали. Первую помощь ей оказали в Октябрьской районной больнице, затем было запланировано перевести пострадавшую в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших после атаки БПЛА на предприятие в поселке Волна Темрюкского района выросло до шести. Четыре человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще двое пострадавших проходят амбулаторное лечение.