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31 июля 2026 в 07:06

Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Воронеж

Восемь БПЛА ВСУ сбили ночью над Воронежской областью

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Силы ПВО ночью уничтожили восемь украинских беспилотников над Воронежем и тремя районами области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в МАКСе. По его данным, в результате падения обломков одного из сбитых дронов в частном доме в одном из районов было повреждено остекление и дверь.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области были обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет, — заявил руководитель региона.

Ранее оперштаб сообщил, что в Белгородском округе в результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница. В поселке Октябрьский женщина получила осколочные ранения шеи при взрыве FPV-дрона, после чего ее госпитализировали. Первую помощь ей оказали в Октябрьской районной больнице, затем было запланировано перевести пострадавшую в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших после атаки БПЛА на предприятие в поселке Волна Темрюкского района выросло до шести. Четыре человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще двое пострадавших проходят амбулаторное лечение.

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