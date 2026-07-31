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31 июля 2026 в 08:00

Мишустин раскрыл, за счет чего развивается Дальний Восток

Мишустин назвал важным инструментом мастер-планы развития Дальнего Востока

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Мастер-планы территорий являются важным инструментом развития городов на Дальнем Востоке, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам презентации дальневосточных мастер-планов в ходе посещения креативного кластера в Якутске. Как передает ТАСС, работа ведется по поручению президента России.

Хочу поблагодарить всех коллег, очень важная работа по мастер-планам. По поручению президента мы ее ведем. Здесь было финансирование и региональное, и федеральное. Очень важно, конечно, что вы продумали, используя все инструменты, которые есть у государства, — заявил глава кабмина.

Ранее первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что по итогам совещания по вопросам топливного обеспечения был утвержден комплекс мер для пополнения запасов топлива в Сибири и на Дальнем Востоке. Он отметил, что основное внимание было уделено потребностям аграриев и вопросам снабжения.

Кроме того, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал о планах построить две атомные электростанции в Дальневосточном федеральном округе до 2036 года. Он отметил, что в ДВО и Арктике также планируется создать принципиально новые производства в сферах радиоэлектроники, робототехники, беспилотных систем и биотехнологий.

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