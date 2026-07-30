Минспорт России подготовит два павильона на «Улице Дальнего Востока»

Министерство спорта России представит два павильона «Дом спорта» и «Арена ГТО» на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума — 2026. Ее организатором выступил Фонд Росконгресс. Выставка пройдет при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Задача павильонов — продемонстрировать историческое наследие и достижения российских спортсменов, а также представить возможности для развития массового спорта.

Павильон «Дом спорта» объединит все ключевые институты нашей отрасли в едином пространстве. Здесь представлена вся линейка организаций в управлении отраслью: Министерство спорта России, Олимпийский комитет России, Государственный музей спорта, комплекс ГТО, Спортивная арбитражная палата. Отдельное место занимают новые инструменты развития – комплексная государственная программа «Спорт России» и Российский спортивный фонд. Павильон станет площадкой для выступления ведущих экспертов, презентации новых проектов, профессионального диалога и обмена лучшими практиками, — подчеркнул министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

На ВЭФ-2026 будет работать выставочная экспозиция «Дом спорта», посвященная истории, достижениям и будущему отечественного спорта. В ее программе — выставка Государственного музея спорта, сувенирная зона, интерактивная фотозона «Выбери свой спорт» и опрос для определения подходящего вида активности. Также в лектории пройдут встречи с выдающимися спортсменами и деловые мероприятия, а Олимпийский комитет России организует работу телестудии.

Пятый год подряд на ВЭФ откроется павильон «Арена ГТО», оформленный в стиле вулканов Камчатки — одной из главных достопримечательностей Дальнего Востока. На площадке пройдет юбилейный Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО», где встретятся взрослые и юниоры из 11 регионов ДФО, а также сильнейшие многоборцы со всей России. Кроме того, все желающие смогут выполнить нормативы комплекса ГТО и принять участие в Народных играх ГТО — упрощенных состязаниях со спортивными снарядами.

В выставке «Улица Дальнего Востока» также примут участие Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Они подготовят тематический павильон «Развиваем Дальний».