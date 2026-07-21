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21 июля 2026 в 10:03

Минвостокразвития и КРДВ примут участие в выставке «Улица Дальнего Востока»

Фото: Росконгресс
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Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики примут участие в выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума. Они подготовят тематический павильон «Развиваем Дальний». Выставку организует Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Павильон Минвостокразвития России каждый год становится важной частью выставки и традиционно привлекает значительный интерес. Посетители смогут узнать об опережающем развитии дальневосточных и арктических регионов, реализации новых инвестиционных проектов, реновации городов и улучшении качества жизни дальневосточников и северян. Уверен, что экспозиция министерства удивит посетителей и побудит ближе узнать Дальний Восток и Арктику, — отметил зампредседателя правительства РФ и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Павильон «Развиваем Дальний» разместится в центре выставки «Улица Дальнего Востока». Его экспозиция расскажет о результатах ускоренного социально-экономического развития макрорегионов, мерах господдержки инвесторов, социальных инициативах, проектах для повышения качества жизни и возможностях для самореализации. Центральное место в павильоне займет лекторий, где проведут сессии, лекции, мастер-классы, презентации и мероприятия «Муравьев-Амурский 2030». Также покажут фильмы-победители конкурса «Дальний Восток — Земля приключений».

Экспозиция будет состоять из двух иммерсивных галерей. Участники ВЭФ-2026 смогут увидеть ключевые объекты мастер-планов дальневосточных городов и арктических опорных пунктов. На интерактивной витрине представят продукцию новых предприятий, созданных на Дальнем Востоке и в Арктике при господдержке, а также участников программы «Гектар». С помощью ИИ посетители смогут «примерить» востребованные профессии, а технологии VR позволят совершить путешествие по маршрутам «Троп Дальнего Востока». Победители конкурса «Дальний Восток — Земля приключений» поделятся практическим опытом.

XI Восточный экономический форум проведут с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Программа мероприятий охватывает пять направлений: «Жизнь и работа на Дальнем Востоке», «Методы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток как центр международного сотрудничества», «Современные технологии и перспективы», «Логистика и развитие инфраструктуры для экономического роста».

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