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14 июля 2026 в 10:31

Опубликована программа Восточного экономического форума

Фото: Росконгресс
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На официальном сайте была обнародована структура деловой программы Восточного экономического форума — 2026, который состоится 1–4 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Основной акцент форума в этом году будет сделан на теме «Дальний Восток — развитие во благо людей». Мероприятие организовано Фондом Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации.

Восточный экономический форум стал одним из эффективных инструментов социально-экономического развития Дальнего Востока. В первые годы проведения форума основные задачи были направлены на экономический подъем макрорегиона: модернизацию действующих и строительство новых предприятий, привлечение технологий в регионы, создание высококвалифицированных рабочих мест. Благодаря мерам государственной поддержки на Дальний Восток и в Арктику пришло почти 7 трлн инвестиций, создано 197 тысяч рабочих мест, — рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

Программа мероприятий охватывает пять ключевых направлений: «Жизнь и работа на Дальнем Востоке», «Методы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток как центр международного сотрудничества», «Современные технологии и перспективы», «Логистика и развитие инфраструктуры для экономического роста». В рамках ВЭФ также состоятся Форум креативных индустрий и Молодежный форум «День будущего», Международный форум «День сокола» и Форум МСП. Будет организована Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, а также конференция «Перекрестки цивилизаций: роль транспортной интеграции в истории».

Ранее сообщалось, что Индонезия стала страной-партнером ИННОПРОМ-2026, крупнейшей промышленной выставки в Евразии. В мероприятии примут участие 50 национальных компаний, что укрепит партнерство Индонезии с Россией и странами Евразии.

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