ВС РФ разрезают группировку ВСУ в Киянице и Храповщине Марочко: ВС РФ начали полуохват группировки ВСУ у Кияницы и Храповщины

Военные РФ разрезают группировку ВСУ, дислоцированную в районах Кияницы и Храповщины Сумской области, и начинают полуохват этих населенных пунктов, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские подразделения продолжают продвижение и ведут зачистку лесистой местности юго-восточнее и юго-западнее населенного пункта Иволжанское.

Продолжается движение наших войск и зачистка лесистой местности юго-восточнее и юго-западнее населенного пункта Иволжанское. Здесь уже видно, что наши военнослужащие разрезают группировки, находящиеся в населенных пунктах Кияница и Храповщина, и начинают их полуохват, что впоследствии может привести к полному окружению противника, — сказал Марочко.

Ранее российские силовые структуры сообщили, что оборону ВСУ в населенном пункте Барвиновка в Запорожской области удалось прорвать. Расстояние от Запорожья до села Барвиновка составляет порядка 80 км по автомобильной дороге. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточенных боях, которые продолжаются на окраинах Николаевки на Славянско-Краснолиманском направлении. По его словам, в этом населенном пункте находится Славянская ТЭС, превращенная в мощный укрепрайон и место базирования вооружения.