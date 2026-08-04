В Киеве на фоне тревоги прогремела серия взрывов

В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы, передает «Новости.Live». По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в украинской столице и части Киевской области.

Дополнительная информация о последствиях произошедшего пока отсутствует. Официальные власти на момент публикации заявлений не сделали.

Ранее в Минобороны РФ сообщили: российские войска за прошедшие сутки атаковали объекты логистики и транспорта на Украине. По данным ведомства, также была поражена энергетическая инфраструктура противника. В министерстве подчеркнули, что все атакованные объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

До этого ведомство заявило, что российские войска в ночь на 2 августа нанесли высокоточные удары по объектам снабжения ВСУ в украинских портах и акватории Черного моря. В порту Одессы были поражены резервуары с топливом, предназначавшимся для военной техники противника.