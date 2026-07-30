В Киеве прогремела серия взрывов В Киеве произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремела серия взрывов В Киеве произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги В Киеве произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги

В Киеве прогремела серия взрывов, передает издание «Общественное». Одновременно с этим была объявлена воздушная тревога в нескольких регионах.

Речь идет о Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Других деталей к настоящему моменту не сообщается.

Ранее российские разведчики — операторы беспилотных систем «Севера» с помощью ударных дронов «Молния» ликвидировали заглубленные фортификационные укрепления ВСУ в Сумской области, рассказал командир расчета с позывным Молот. Их обнаружили при помощи тепловизоров. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

До этого ВС России с помощью ударных беспилотников «Герань» и «Гербера» поразили несколько объектов, использовавшихся ВСУ. Министерство обороны РФ опубликовало кадры объективного контроля.

Кроме того, военнослужащие Южной группировки войск уничтожили танк Leopard на окраине Константиновки. По данным Минобороны РФ, бронемашина была поражена ударами беспилотников.