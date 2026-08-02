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02 августа 2026 в 08:41

Российские военные снова ударили по грузам ВСУ в украинских портах

ВС России поразили резервуары с горючим для ВСУ в порту Одессы

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Российские войска минувшей ночью нанесли высокоточные удары по объектам снабжения ВСУ в украинских портах и акватории Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. В порту Одессы ударом ВС РФ были поражены резервуары с топливом, предназначавшимся для военной техники противника.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, — уточнили в министерстве.

В Николаеве под удар попал морской буксир, который украинские силы переоборудовали под запускателей безэкипажных катеров. Кроме того, в районе Затоки в Черном море был поражен сухогруз с военным имуществом на борту. В военном ведомстве отметили, что для атаки использовалось высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники.

До этого военнослужащие 17-й артиллерийской бригады Южной группировки войск ударили по двум пунктам временной дислокации ВСУ. Замаскированные укрытия находились в лесополосе на Алексеево-Дружковском направлении.

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