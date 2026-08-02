Овчинский: в Очакове-Матвеевском готовят котлован под дом по реновации

В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы разрабатывают котлован для строительства дома по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Общая площадь здания составит более 44 тыс. квадратных метров. Новостройку возведут по адресу: улица Пржевальского, земельный участок 12.

В Очакове-Матвеевском уже возведено семь домов по программе реновации, еще пять строятся. Жилой комплекс на улице Пржевальского расположится на месте трех зданий старого фонда, снесенных по технологии «умного сноса». Новостройка рассчитана на 426 квартир. Десять из них спроектированы для маломобильных жильцов — там будут особые планировки и специальные элементы интерьера, удобные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас на площадке ведутся работы по устройству шпунтового ограждения котлована, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Дом возведут по монолитной технологии, которая обеспечит долговечность и надежность постройки. Комплекс С-образной формы будет состоять из пяти секций, внизу которых пройдет общая парковка. Три секции оборудуют арочными сквозными проходами. Фасады облицуют плиткой медово-коричневого, рубинового и белого оттенков, а первый этаж сделают в темно-сером цвете.

Проект предполагает комплексное благоустройство и озеленение придомовой территории. Во дворе появятся детская и спортивная площадки, а также зона отдыха. Здание построят в месте с готовой инфраструктурой. Через дорогу расположен природный парк «Долина реки Очаковки», за 20 минут можно дойти до парка Олимпийской деревни. Вблизи есть образовательные и медицинские учреждения, магазины, центры услуг. В семи минутах ходьбы расположена станция МЦД-4 «Очаково», а до станции метро «Озерная» — 15 минут пешком.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, охватывает около миллиона горожан и предусматривает расселение 5176 домов. Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача по удвоению темпов ее реализации. Москва сохраняет лидерские позиции по объемам жилищного строительства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что в районе Марьина Роща завершены монолитные работы в доме по программе реновации. Общая площадь жилого комплекса составит более 35 тыс. квадратных метров. Новостройку возводят на месте домов старого жилого фонда, расселенных по реновации, по адресу: улица Анненская, земельный участок 9.