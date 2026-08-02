В одной из стран эвакуировали 65 тыс. человек из-за ливней

В одной из стран эвакуировали 65 тыс. человек из-за ливней Власти КНР эвакуировали около 65 тыс. человек в провинции Сычуань из-за ливней

Власти КНР провели эвакуацию примерно 65 тыс. человек в провинции Сычуань на юго-западе страны в связи с ливнями и угрозой наводнений, сообщило Центральное телевидение Китая. Проливные дожди вновь обрушились на несколько городов провинции, включая административный центр Чэнду.

За минувшие сутки в отдельных районах выпало до 186 мм осадков. По официальным данным, за текущий сезон наводнений, начавшийся в Сычуани с мая текущего года, власти переместили в общей сложности 881 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Гуандун из-за тайфуна «Ноул» были эвакуированы более 715 тыс. жителей. Стихия достигла побережья рано утром 26 июля, затронув территорию 16 городов. Скорость ветра и площадь охвата делают тайфун «Ноул» одним из сильнейших в этом сезоне.

Также стало известно, что в индийском штате Ассам в результате наводнения погибли 78 человек. Всего стихия затронула семь округов: Шивасагар, Чарайдео, Голагхат, Джорхат, Нагаон, Бисванат и городской округ Камруп. От стихийного бедствия пострадали около 332 тыс. человек.