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02 августа 2026 в 10:33

Ночную атаку БПЛА на регионы России назвали одной из самых крупных

Минобороны: ночная атака БПЛА на регионы России стала одной из самых крупных

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Ночная атака украинских беспилотников на регионы России стала одной из самых крупных — над территорией страны перехвачены и уничтожены 635 БПЛА, передает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ. По подсчетам агентства, это вторая по интенсивности атака с начала года.

Предыдущий рекорд был установлен 26 июня, когда за ночь уничтожили 660 дронов ВСУ. Еще одна массированная атака произошла 24 июля — тогда средства ПВО сбили 571 украинский беспилотник. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Работа средств противовоздушной обороны продолжается.

Утром 2 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 635 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Крым, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.

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