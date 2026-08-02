В России появится свой «Диснейленд»

В Татарстане планируют построить масштабный парк развлечений, сообщает Telegram-канал издания «Московский комсомолец». Объект станет аналогом знаменитого американского парка «Диснейленд».

По словам автора проекта, новый объект должен превратиться в один из ключевых туристических центров республики. Организаторы рассчитывают, что современная площадка привлечет большой поток гостей как из регионов России, так и из зарубежных стран.

До этого Культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» обновил правила посещения и презентовал сервисы, которые существенно повысят комфорт гостей. В частности, организация представила первую в России систему «Одиночный заезд» для экстремальных аттракционов уличной части парка.

Ранее Казань стала главной площадкой юбилейного саммита Россия — АСЕАН, приуроченного к 35-летию установления двусторонних дипломатических отношений. Глава республики Рустам Минниханов назвал саммит важнейшим внешнеполитическим событием 2026 года для региона. Для размещения иностранных гостей в городе.