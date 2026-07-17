Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 июля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 июля 2026 года

Сегодня уже 17 июля, начало второй половины лета. До конца этого времени года остается 46 дней, до конца 2026 года — 167. Сегодня 108-я годовщина убийства царской семьи. Профессиональный праздник в этот день отмечают этнографы, у парка развлечений «Диснейленд» — день рождения. Расскажем, какие еще важные даты и праздники отмечают сегодня, 17 июля 2026 года.

День памяти семьи последнего российского императора — церковный праздник 17 июля

В православии дни памяти святителей или мучеников принято считать праздниками. Обычно такие даты совпадают с днем кончины святого или с днем перенесения его мощей. Для семьи страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии эти даты совпадают.

Члены царской семьи были убиты 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, в подвале бывшего дома инженера Николая Ипатьева. Спустя 73 года кости императорской семьи были извлечены из заброшенной шахты в Поросенковом логу на месте старого рудника близ уральской столицы. 17 июля 1998 года царские останки были торжественно погребены в усыпальнице дома Романовых в Петропавловском соборе. В 2000 году Церковь приняла решение о канонизации членов семьи последнего российского императора в лике святых страстотерпцев.

Сегодня на месте убийства императорской семьи возведен Храм на Крови. На месте заброшенного Исетского рудника, где были обнаружены останки мучеников, более известного как Ганина Яма, построен монастырь. Ежегодно в ночь с 16 на 17 июля тысячи верующих идут Царским крестным ходом от Храма на Крови до Ганиной Ямы. Такой маршрут могут выдержать не все — его длина составляет 21 км, обычно крестный ход длится около пяти часов.

Исторические события 17 июля Фото: Global Look Press

Какие праздники будут отмечать 17 июля в разных странах мира

В России и других странах мира 17 июля отмечают целый ряд самых разнообразных праздников. Расскажем о некоторых из них.

Свой день рождения сегодня отмечает детский парк развлечений «Диснейленд». Первый такой парк, задуманный американским мультипликатором Уолтом Диснеем, открылся в 1955 году в Калифорнии. С тех пор 17 июля здесь считается праздником.

Во всем мире сегодня будут отмечать свой профессиональный праздник этнографы. Людей, изучающих историю народов, особенности их развития, традиций и культуры, не так много. Поэтому, если в вашем окружении есть виновники сегодняшнего праздника, обязательно поздравьте их.

И если говорить о возникновении различных жизненных устоев, то сегодня есть повод и для этого праздника — отмечаем день традиций. Неважно, соблюдаются они только в вашей семье или в целой стране, главное, что есть повод поздравить с этим единомышленников.

Еще 17 июля 2026 года — день дарения подарков. И здесь каждый из нас без проблем найдет кого поздравить и кому вручить презент. Друзья, родные, соседи, коллеги и даже домашние питомцы — этот праздник вместе с вами могут отметить все окружающие.

17 июля 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ну а поскольку сегодня еще и день лотереи, то в качестве подарка можно преподнести лотерейный билет. И неважно, принесет он выигрыш или нет. Главное — интрига, здоровый азарт и ожидание чуда.

Ну а в тех регионах, где сегодняшний день стал жарким, можно порадоваться Дню кондиционера. Именно 17 июля 1902 года в Америке молодой изобретатель Уиллис Кэрриер изобрел принцип кондиционирования воздуха в помещениях.

Молодежь, да и люди постарше, которые стали первыми пользователям мессенджеров, например «аськи», могут отпраздновать сегодня Всемирный день эмодзи. Этот праздник будут отмечать 17 июля не только в странах, где интернет стал доступен раньше всего, но и в России. К сожалению, одного из первых интернет-мессенджеров — ICQ — 26 июня 2024 года не стало. Но мы все будем скучать по его прекрасным эмодзи, которых в современных чатах не увидеть, — танцующему смайлику и эмоциональному желтому «человечку», бьющемуся головой о кирпичную стену. Это вам не рафинированный современный смайл «рукалицо».

Ну и конечно, сегодня не обойдутся без повода для праздника гурманы. Их сегодня сразу два: День хот-дога и персикового мороженого. Оба праздника вполне можно объединить, съев на обед хот-дог, а на десерт — фруктовое мороженое.

Праздники 17 июля 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Другие праздники и исторические даты для 17 июля 2026 года

Конечно, за долгую историю человечества 17 июля происходило множество самых разных событий. Узнаем, какие из них можно считать праздниками и отметить в 2026 году.

709 год до н. э. — этим годом датировано первое дошедшее до нас описание полного затмения солнца, которое наблюдалось в Китае.

1775 год — из-за резкого увеличения количества людей, раненных во время войны за независимость, власти США приняли решение создать первый в мире госпиталь, куда принимали только военных.

1917 год — британский король Георг V подписал документы, согласно которым правящая династия Великобритании стала Виндзорской. До этого члены монаршей семьи относились к Саксен-Кобург-Готской династии, однако из-за Первой мировой войны было решено избавить королевский дом от «немецкого» имени.

1945 год — в Германии началась встреча руководителей государств «Большой тройки» — Иосифа Сталина, Гарри Трумэна и Уинстона Черчилля. Целью Потсдамской конференции стал поиск дальнейших путей политического развития мира после победы над гитлеровской Германией.

1986 год — в ходе телемоста Ленинград — Бостон, который носил название «Женщины говорят с женщинами», прозвучала фраза администратора гостиницы «Ленинград» Людмилы Ивановой, которая позже в немного измененном виде ушла в народ: «В СССР секса нет».

Памятные даты 17 июля Фото: US government photographer/Public domain/via Wikimedia Commons

В этот день появились на свет:

1714 год — немецкий философ, придумавший и введший в оборот понятие «эстетика», Александр Готлиб Баумгартен.

1846 год — русский путешественник, занимавшийся антропологией и этнографией, Николай Миклухо-Маклай.

1920 год — американский ученый, физик, который изобрел принцип лазера, Гордон Гулд.

1935 год — американский актер, известный по фильмам «Гордость и предубеждение», «Лучшее предложение», «Джонни взял ружье», «Обратная тяга», а также сыгравший роль президента Сноу в киновселенной «Голодных игр», Дональд Сазерленд.

1940 год — советская актриса, сыгравшая в лентах «А если это любовь?», «Любимая», «Экипаж», «Любовь с привилегиями», «Бригада», Александра Назарова.

1954 год — немецкий политик канцлер Германии с 2005 по 2021 год Ангела Доротея Меркель.

Дни рождения 17 июля Фото: Filip Singer/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Также в этот день мир покинули:

1762 год — в результате дворцового переворота, приведшего на трон Екатерину Великую, погиб российский император Петр III.

2005 год — советский актер, известный зрителям по фильмам «Человек с бульвара Капуцинов», «Тень, или Может быть, все обойдется», «Белое солнце пустыни», «Достояние республики», Спартак Мишулин.

2006 год — американский писатель, мастер детектива, автор книг «Большое убийство», «Смерть придет завтра», «Кровавый рассвет», «Сладкий запах смерти», Микки Спиллейн.

Важные даты 17 июля Фото: NBC Television/Public domain/via Wikimedia Commons

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