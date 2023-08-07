Как выбрать кондиционер для квартиры и дома: разбираемся в особенностях Какой кондиционер лучше выбрать, чтобы в квартире было комфортно без лишних затрат? Подготовили для вас полезные советы по выбору кондиционера

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как выбрать кондиционер

Необходимость покупки кондиционера может возникнуть уже после пережитой жары как логичный вывод. Поэтому определиться с выбором модели в августе, чтобы после окончания сезона приобрести товар со скидкой, и затем без спешки вызвать мастера для установки — отличный способ сэкономить и позаботиться о комфорте на ближайшие несколько лет. Расскажем, как выбрать кондиционер для квартиры и дома, какой кондиционер лучше выбрать для студии и что такое сплит-система.

Правила выбора кондиционера в 2023 году

Все разновидности кондиционеров, предлагаемых на рынке, можно условно разделить на три основные:

Мобильные или напольные. Оконные или моноблоки. Сплит-системы.

Также кондиционеры различаются по:

мощности,

уровню шума,

способу работы компрессора,

возможностям управления,

расходу электроэнергии.

Оптимальный выбор современного кондиционера в 2023 году — это сочетание цены, функционала и удобства, причем не только для владельца жилого помещения, но и для его соседей. Рассмотрим подробнее все нюансы.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Как выбрать кондиционер для квартиры

Преимущества и недостатки мобильных кондиционеров

Такие кондиционеры состоят из охлаждающего блока, нередко на колесах, оснащенного трубой для отвода тепла. Среди плюсов напольного типа можно выделить:

мобильность,

отсутствие необходимости в монтаже,

возможность убрать аппарат в кладовку, когда в нем нет потребности,

низкую цену.

Однако имеется у этого оборудования и ряд недостатков:

неэстетичный внешний вид,

необходимость провести отводящую тепло трубу или гофру за пределы помещения,

если труба выведена в окно, в комнату будет поступать нагретый воздух с улицы,

высокий уровень шума: в небольшом помещении может достигать 70 децибел,

минимальная функциональность,

низкий уровень мощности: часть выдуваемого охлажденного воздуха кондиционер будет тратить на охлаждение своего механизма.

Плюсы и минусы моноблочных кондиционеров

Оконный кондиционер — это единый блок, который устанавливается на окно так, что одна его часть, охлаждающая воздух, находится внутри помещения, а выводящая нагретый — снаружи.

Среди преимуществ моноблоков:

легкий монтаж,

отсутствие необходимости делать отверстия в стене,

достаточно низкая цена,

простая эксплуатация.

Из недостатков такого типа кондиционеров можно выделить:

низкую мощность,

высокий уровень шума,

неэстетичный внешний вид,

внутренняя часть блока занимает место на подоконнике,

для такого типа кондиционеров необходимы раздвижные модели окон,

такая система приводит к теплопотерям зимой из-за невозможности полной изоляции.

Теоретически моноблок можно вмонтировать в стену, но только в частном доме. В стене многоквартирного дома без специального разрешения допускается делать отверстия не более 20 сантиметров в диаметре.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Выбор кондиционера для дома

Что такое сплит-система и в чем ее особенности?

Самый распространенный тип кондиционеров сегодня — это сплит-системы, состоящие из двух блоков. Один располагается в помещении и выдает охлажденный воздух, другой находится снаружи и отводит тепло и конденсат. В большинстве моделей воздух между ними не циркулирует — внутренний блок охлаждает воздух, который находится в помещении. Однако в продаже можно встретить системы, которые затягивают в помещение воздух с улицы, но стоят они намного дороже при том, что количество уличного воздуха, который они подводят в жилище, весьма незначительно.

Различают единичные и мульти-сплит-системы:

Для единичных предполагается только два блока: внутренний и внешний. В мультисистемах один уличный блок может обслуживать несколько внутренних.

Однако стоит добавить, что стоимость мультисистем настолько высока, что чаще всего приобрести несколько единичных может оказаться выгоднее. Единственная причина для покупки мультисплита — это отсутствие технической возможности монтажа нескольких наружных блоков, например, если квартира находится в историческом здании.

Среди преимуществ сплит-систем можно отметить:

Низкий уровень шума внутри помещения.

Большой выбор моделей внутренних блоков.

Широкий набор функций, включая возможность управления со смартфона или голосовыми командами.

Многие модели могут не только охлаждать, но и обогревать помещение.

Функцию экономии электроэнергии.

Турборежим — быстрое охлаждение или нагрев воздуха в помещении.

Ночной режим.

Продвинутые модели, управляемые искусственным интеллектом, «умеют» отслеживать вашу геолокацию со смартфона и включать прибор, когда вы выходите с работы, чтобы к вашему приходу домой в помещении была комфортная температура.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Кондиционер советы по выбору

Однако имеется и у этих моделей ряд недостатков:

Сложный монтаж, который необходимо доверить специалистам.

Высокая цена.

С установкой внешнего блока могут возникнуть сложности из-за недовольства соседей или исторической ценности здания.

Внутренний блок необходимо разместить так, чтобы он охлаждал только ту площадь, на которую рассчитана его мощность.

При неправильной установке в помещении жильцы могут столкнуться с частыми простудами и другими проблемами со здоровьем.

Фильтры кондиционера необходимо регулярно чистить от пыли.

В случае поломки необходим вызов обслуживающего специалиста, при этом в сезон мастера можно ждать до нескольких недель.

Немного об особенностях компрессоров для сплит-систем

Сплит-системы обладают более широкими возможностями и функционалом в сравнении с другими типами кондиционеров. В том числе благодаря разновидностям компрессоров, которые отвечают за циркуляцию воздуха. Так, компрессоры бывают:

Обычные. Могут работать в двух режимах: «включен» и «выключен». Если он включен, то работает на максимальной мощности, пока температура воздуха в помещении не достигнет требуемой отметки. Затем компрессор отключается на время. В момент включения агрегат потребляет значительный объем электроэнергии, а также быстрее изнашивается за счет большого количества включений и выключений. Инверторные. Работают в постоянном режиме, что снижает их износ. При достижении заданной температуры внутри квартиры или дома компрессор переходит на малые обороты. Такой тип предусмотрен в кондиционерах с расширенным функционалом, который включает в себя ночной и турборежим.

Как выбрать кондиционер для квартиры

Чтобы сделать верный выбор кондиционера для квартиры, следует учесть:

площадь квартиры,

высоту потолков в помещении,

возможность монтажа уличного блока на фасаде или лоджии,

финансовые возможности для оплаты электроэнергии,

качество внутридомовой электропроводки.

Кроме того, будьте готовы к тому, что сплит-системы лучше устанавливать на стадии ремонта в квартире, поскольку во время установки специалисты будут штробить внешнюю стену, после чего придется восстанавливать ее внешний вид внутри квартиры.

Если вы планируете выбрать моноблок, то для него придется установить окно с раздвижным типом створок. Причем о том, что вы планируете вмонтировать в окно кондиционер, необходимо сообщить изготовителю до того, как мастера снимут замеры.

Если вы решили приобрести напольный кондиционер, учитывайте, что около 30% от заявленной производителем мощности уйдет на охлаждение самой техники. Кроме того, показатели площади, которые указывают изготовители, обычно предполагают, что высота потолков в помещении составляет не более 2,5 метра. Если у вас «сталинка» с потолками около трех метров, следует выбирать аппарат с большей производительностью.

Полезный совет: если вы впервые выбираете кондиционер для квартиры, обязательно прочитайте отзывы в интернете — это позволит избежать множества ошибок и приобрести технику, которая максимально будет отвечать вашим потребностям.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Какой кондиционер выбрать

Разумный выбор кондиционера для дома

Если вы делаете выбор кондиционера для дома, то следует понимать, что для дачного домика на садовом участке и для коттеджа требуется разная техника. Чтобы понимать, какой кондиционер выбрать для небольшого дома, необходимо учесть два параметра:

площадь помещения,

надежность электроснабжения.

Если у вас небольшой одноэтажный домик с парой комнат, то идеальным вариантом будет мобильный кондиционер. Его мощности хватит, чтобы охладить небольшую площадь, при этом не возникнет проблем с выводом трубы для отвода тепла — отверстие для нее можно без проблем сделать даже в стене.

К тому же если в местности, где расположена дача, бывают перебои с электроэнергией, более простой вариант кондиционера проще перенесет скачки напряжения. А в случае поломки его будет дешевле заменить.

Когда вы решаете, как выбрать кондиционер для большого дома или коттеджа, вам придется учесть больше нюансов:

надежность электроснабжения,

мощность кондиционера,

площадь помещений.

Что касается перебоев с подачей электроэнергии, то в коттеджных поселках такие проблемы распространены меньше, при этом многие хозяева во избежание проблем с техникой нередко запасаются электрогенераторами.

Решая, какой кондиционер выбрать с точки зрения мощности, продумайте, какую площадь вам необходимо охлаждать. Достаточно ли будет только спальни или требуется поддерживать комфортную температуру во всем доме.

Так или иначе, для коттеджа будет более удобна сплит-система, тем более что проблем с установкой внешнего блока на фасаде с точки зрения закона не возникнет. Что касается внутреннего блока, то здесь можно выбрать мультисплит. Однако если в доме есть большие пространства без перегородок, то можно установить внутренний блок кассетного типа, в котором охлажденный воздух подается сразу с четырех сторон. Такой вариант потребует около 30 сантиметров пространства под потолком и большого потребления электроэнергии, однако это будет дешевле, чем монтировать несколько маленьких блоков в разных углах помещения.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Выбор кондиционера для квартиры

Какой кондиционер установить в студии или съемной квартире

Что делать, если вы живете в съемной квартире и летом страдаете от жары? Оптимальным вариантом будет приобретение напольного кондиционера. Он недорого стоит, его не нужно монтировать и, соответственно, получать на это разрешение владельцев жилья. При переезде такой кондиционер можно будет без проблем забрать с собой.

Решая задачу, как выбрать кондиционер для квартиры-студии, следует понимать, что напольный кондиционер займет место в небольшом помещении. Поэтому здесь лучше остановить выбор на моноблоке или сплит-системе. Для маленькой студии достаточно будет небольшой мощности оконного кондиционера, причем установить его можно прямо на окно лоджии, которыми, как правило, оснащены все мини-квартиры. Тем более окна в лоджиях чаще всего именно раздвижные.

Если вы решаете задачу, как выбрать кондиционер-сплит-систему для студии, то необходимо учесть, что для небольшой площади подойдет маломощный вариант, который обойдется сравнительно недорого. Если монтировать внешний блок на фасаде здания запрещено, то его можно разместить на лоджии, однако стоит учитывать, что это довольно шумный агрегат и использовать его ночью можно будет только в том случае, если ваша модель «умеет» работать в ночном режиме.

Полезные советы при выборе кондиционера

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Какой кондиционер лучше выбрать

Читайте отзывы других пользователей в интернете. Это позволит сразу учесть возможные ошибки.

Выбирайте кондиционер с запасом мощности для вашей площади. Переплатить за излишнюю мощность выйдет дешевле, чем ремонтировать аппарат, который быстро выйдет из строя из-за работы на износ.

Для помещений, где можно обойтись без монтажа (съемная квартира, дачный домик), выбирайте бюджетный мобильный кондиционер.

При покупке сплит-системы в квартиру узнайте правила размещения внешнего блока на фасаде здания для вашего города. Информацию об этом можно найти на официальном сайте городской администрации.

Доверяйте монтаж сплит-систем профессионалам, чтобы не возникло проблем с безопасностью при эксплуатации.

Учитывайте, что уровень шума в ночное время будет выше из-за тишины на улице. Не пренебрегайте комфортом соседей.

Современные кондиционеры можно встроить в систему «Умный дом». В этом случае, когда вы уходите на работу, система будет переводить агрегат в режим ожидания. А перед вашим возвращением — включать для достижения комфортной температуры в квартире. Это позволит сэкономить на электроэнергии и не беспокоиться о необходимости отключать кондиционер.

Читайте также:

Как выбрать бассейн для дачи: чем отличаются модели, их плюсы и минусы

Ламинат, паркет, мармолеум: какой пол выбрать для квартиры, кухни, дачи

Пляжный зонт: выбираем аксессуар для отдыха

Роман со сном: выбираем постельное белье

В России резко вырос спрос на дачи: сколько стоит купить или снять дом