Дочь Спартака Мишулина рассказала об очередной «семье» отца

Карина Мишулина вновь подняла тему дележа наследства своего отца с двумя его внебрачными «сыновьями». Дочь знаменитого актёра выиграла суды у Тимура Еремеева и Эдуарда Сорокина, добившись того, что они не имеют права называть себя сыновьями Мишулина.
Скандал с внезапно объявившимися взрослыми «наследниками» длился несколько лет. Но и сейчас актриса болезненно переживает эту тему.
Лично я не понимаю, когда после ухода человека вдруг возникают взрослые люди, которые при жизни не общались с ушедшим, не поддерживали, не строили вместе быт, а тут они налетают и начинают что-то делить. Особенно поражает, когда подобное делают взрослые мужчины, порой борющиеся с вдовами или детьми ушедшего и считающие, что они имеют право, — написала Мишулина в своём микроблоге.
По словам звезды «Физрука», ей позвонили редакторы одного из телеканалов и сообщили, что нашли ещё одну «семью» её отца. Ехать на эфир актриса отказалась, так как посчитала постыдным лезть в жизнь чужих людей. Она рассуждала так: если у отца не нашлось времени встретиться с наследниками при жизни, то почему это должна делать она, тем более после смерти папы.
Карина Мишулина с грустью отметила, что таких людей, как её отец, больше нет. Их время прошло, и на сцену вышли совсем другие люди.
Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Спартака Мишулина Карина объяснила, почему бы никогда не согласилась эксгумировать тело отца. В этом году исполняется 16 лет, как не стало артиста.