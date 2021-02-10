Дочь Спартака Мишулина рассказала об очередной «семье» отца

https://static.news.ru/photo/1d448a78-6c24-11eb-9eac-96000091f725_660.jpg Спартак Мишулин Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Карина Мишулина вновь подняла тему дележа наследства своего отца с двумя его внебрачными «сыновьями». Дочь знаменитого актёра выиграла суды у Тимура Еремеева и Эдуарда Сорокина, добившись того, что они не имеют права называть себя сыновьями Мишулина.

Скандал с внезапно объявившимися взрослыми «наследниками» длился несколько лет. Но и сейчас актриса болезненно переживает эту тему.

Лично я не понимаю, когда после ухода человека вдруг возникают взрослые люди, которые при жизни не общались с ушедшим, не поддерживали, не строили вместе быт, а тут они налетают и начинают что-то делить. Особенно поражает, когда подобное делают взрослые мужчины, порой борющиеся с вдовами или детьми ушедшего и считающие, что они имеют право, — написала Мишулина в своём микроблоге.

По словам звезды «Физрука», ей позвонили редакторы одного из телеканалов и сообщили, что нашли ещё одну «семью» её отца. Ехать на эфир актриса отказалась, так как посчитала постыдным лезть в жизнь чужих людей. Она рассуждала так: если у отца не нашлось времени встретиться с наследниками при жизни, то почему это должна делать она, тем более после смерти папы.

Карина Мишулина с грустью отметила, что таких людей, как её отец, больше нет. Их время прошло, и на сцену вышли совсем другие люди.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Спартака Мишулина Карина объяснила, почему бы никогда не согласилась эксгумировать тело отца. В этом году исполняется 16 лет, как не стало артиста.