Биограф экс-губернатора Кузбасса Тулеева рассказал о его «внебрачном внуке» Биограф Стафеев: Тулеев обрел внука спустя 12 лет после смерти сына

Биограф экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева Глеб Стафеев в интервью NEWS.ru рассказал о внуке, которого политик случайно обрел за некоторое время до своей смерти. Подросток оказался ребенком погибшего за много лет до того сына Андрея Тулеева, сообщил собеседник.

Аману Гумировичу сообщили, что в поселке Яшкино растет мальчик. Глава местной администрации сказал: «Его все Тулейчиком называют, на вас похож. Говорят, ваш родной внук». И выяснилось, что это сын Андрея, (погибшего за 12 лет до этого), — поделился писатель.

По его словам, мама мальчика постеснялась сообщить Тулеевым о его рождении. Стафеев предположил, что она боялась выглядеть навязчивой в их глазах.

Тулеевы спросили у мамы мальчика, почему же она молчала столько лет. Она ответила: «Боялась, что решите, будто мне от вас что-то нужно», — поделился биограф политика.

По его мнению, Тулеев и его супруга были счастливы тем, что нашелся ребенок от погибшего сына, и он продолжит род.

Ранее 15-летняя дочь дрессировщика и циркового артиста Аскольда Запашного Ева заявила, что знает о неверности отца и рождении внебрачного сына. По словам девочки, она никого не считает жертвой в этой ситуации.

Последняя любовь народного артиста РСФСР Валерия Золотухина актриса Ирина Линдт рассказала, что их общий с актером 20-летний Иван очень похож внешне на своего известного отца, но крупнее и «брутальнее». Линдт добавила, что схожесть выражается и в мимике и многие это замечают.