Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 10:25

Биограф экс-губернатора Кузбасса Тулеева рассказал о его «внебрачном внуке»

Биограф Стафеев: Тулеев обрел внука спустя 12 лет после смерти сына

Глеб Стафеев Глеб Стафеев Фото: Из личного архива Глеба Стафеева
Читайте нас в Дзен

Биограф экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева Глеб Стафеев в интервью NEWS.ru рассказал о внуке, которого политик случайно обрел за некоторое время до своей смерти. Подросток оказался ребенком погибшего за много лет до того сына Андрея Тулеева, сообщил собеседник.

Аману Гумировичу сообщили, что в поселке Яшкино растет мальчик. Глава местной администрации сказал: «Его все Тулейчиком называют, на вас похож. Говорят, ваш родной внук». И выяснилось, что это сын Андрея, (погибшего за 12 лет до этого), — поделился писатель.

По его словам, мама мальчика постеснялась сообщить Тулеевым о его рождении. Стафеев предположил, что она боялась выглядеть навязчивой в их глазах.

Тулеевы спросили у мамы мальчика, почему же она молчала столько лет. Она ответила: «Боялась, что решите, будто мне от вас что-то нужно», — поделился биограф политика.

По его мнению, Тулеев и его супруга были счастливы тем, что нашелся ребенок от погибшего сына, и он продолжит род.

Ранее 15-летняя дочь дрессировщика и циркового артиста Аскольда Запашного Ева заявила, что знает о неверности отца и рождении внебрачного сына. По словам девочки, она никого не считает жертвой в этой ситуации.

Последняя любовь народного артиста РСФСР Валерия Золотухина актриса Ирина Линдт рассказала, что их общий с актером 20-летний Иван очень похож внешне на своего известного отца, но крупнее и «брутальнее». Линдт добавила, что схожесть выражается и в мимике и многие это замечают.

Аман Тулеев
семья
внебрачные дети
отношения
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Русхимальянс» потребовал более 260 млн рублей со структур немецкого банка
Аналитики заявили о резком снижении поставок нефти из России
МВД объявило в розыск брата лидера ОПГ «Махонинские»
«Спасибо, Мартен»: олимпийский чемпион поблагодарил Фуркада за поддержку РФ
Пособника нацистов признали виновным в геноциде мирных граждан
Российский офицер пытался нажиться на Черноморском флоте
6 рецептов маринованной капусты, которые вы еще не пробовали
В Госдуме хотят закрепить наличие одного символа на гербе России
Нарышкин выступил в защиту итогов Нюрнбергского трибунала
Двухлетний мальчик из России погиб после укуса медузы в Малайзии
Биограф экс-губернатора Кузбасса чудом выжил после страшного ДТП в Москве
Салат цезарь с тофу: элементарный рецепт для веганов и в пост
Более 10 поездов задержались на границе двух российских регионов
В Севастополе арестовали офицера Минобороны
Погода в Москве в пятницу, 21 ноября: ждать ли снегопад и сильный мороз
Стоматолог назвала неожиданную опасность ночных перекусов
В горах Адыгеи ищут пропавшего туриста из Краснодара
Бастрыкин объяснил, кто взрастил украинских неонацистов
Лукашенко помиловал священников-католиков
Американский хоккеист приехал играть в Россию и не захотел назад в США
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.