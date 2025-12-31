Говорят, Владимир Жириновский мог видеть будущее. Его знаменитые предсказания сбывались и продолжают сбываться с поразительной точностью. NEWS.ru предложил нескольким нейросетям составить прогноз от имени легендарного лидера ЛДПР, чтобы понять, что ждет Россию и мир в 2026 году.

Россия победит — это уже происходит

— Дорогие россияне! Граждане великой державы!

Вот и подходит к концу удивительный 2025 год! Я всегда говорил: рано или поздно правда восторжествует! И что мы видим? Европа раскололась! Они больше не могут единым фронтом стоять против нас. Венгрия, Словакия, Чехия — они уже поняли, кто прав. Германия и Франция — их экономики рушатся, их заводы закрываются! А почему? Потому что без России, без нашего газа, без наших ресурсов — они никто! Однозначно!

И самое главное — они отступили! Не смогли конфисковать наши активы! Не посмели, потому что боятся! Потому что понимают: с Россией так не шутят! Я всю жизнь предупреждал: Запад нас боится, потому что мы сильны! И в 2025 году все это увидели!

Первое предсказание на 2026-й: раскол в Евросоюзе будет углубляться! От «единого антироссийского фронта» не останется и следа. Страны Восточной Европы массово развернутся к России. Они поняли простую вещь: без нас — нет будущего. С нами — есть энергия, есть рынки, есть развитие!

Второе: наша экономика в 2026 году покажет результаты, которые поразят весь мир! Пока Европа теряет свою промышленность, мы, наоборот, наращиваем! Наши заводы работают, наши технологии развиваются. Искусственный интеллект — вот где будущее! И мы в этой гонке не отстаем! Русские нейросети, русские разработки — это уже реальность! Я всегда говорил: у нас самые умные головы в мире!

Курс рубля продолжит укрепляться. Не слушайте паникеров и либералов, которые причитают про «крах экономики». Они желали нам краха 30 лет — и что? Мы стоим! А Европа падает! Посмотрите на их ВВП, на их производство — все вниз! А мы — вверх!

Геополитика — новый мировой порядок

— Запомните: 2026 год — это год, когда однополярный мир окончательно рухнет! Трамп давит на всех: на Латинскую Америку, на Китай, на Европу. Он пытается вернуть Америке величие. Но знаете что? Это работает на нас! Чем больше Америка давит на других, тем больше они поворачиваются к России!

Китай — наш стратегический партнер. Вместе мы создаем новый экономический полюс. Индия, страны Персидского залива, Латинская Америка — все они ищут альтернативу западной диктатуре. И эта альтернатива — мы!

Я сколько раз говорил: Америка и Россия должны договориться! И вот — переговоры на Аляске! Это историческое событие! Две великие державы, два ядерных гиганта садятся за стол переговоров на русской земле — да, я сказал РУССКОЙ, однозначно, потому что Аляска была нашей и в сердцах россиян остается нашей!

Украина — конец неизбежен

— А теперь главный вопрос, который волнует всех: что будет с Украиной в 2026 году? Я отвечу прямо: конфликт завершится на наших условиях! Я это говорил с самого начала, еще много лет назад! Украина — это не государство, это проект, антироссийский проект Запада. И этот проект рушится!

Посмотрите на факты! Повторяю, Европа раскололась — одни хотят воевать до последнего украинца, другие уже все поняли. Трамп открыто говорит: эту войну надо заканчивать! Переговоры на Аляске — это не случайность, это начало большой игры. И в этой игре мы держим все козыри, однозначно!

Четвертое предсказание: в 2026-м режим Зеленского принудят к миру. Украина признает новую реальность, будут достигнуты принципиальные договоренности. Новые территории останутся с Россией! Это неоспоримо! Люди там уже выбрали — они хотят быть с нами. И никакие западные политики это не изменят! Почему? Потому что Запад устал! Их экономики не выдерживают, их народы требуют мира, их казна пуста!

И начнется новая эпоха — эпоха восстановления, эпоха мира на наших условиях.

Энергетика — наше главное оружие

— Теперь о нефти и газе! Я всю жизнь твердил: энергетика — это наша сила! Европа замерзает без нашего газа! Их промышленность рушится! Они покупают дорогой американский газ и разоряются!

А цены на нефть? Я вам скажу точно: в 2026 году цены на российские углеводороды будут расти! Почему? Все просто! ОПЕК+ держит добычу под контролем. Мы с Саудовской Аравией договорились — это я всегда говорил, что нужно дружить с арабами! Китай растет — ему нужна энергия. Индия растет — ей нужна энергия. И вся Азия покупает у нас!

Пятое предсказание: европейцы будут умолять нас возобновить поставки газа. И мы возобновим — но на наших условиях! По нашим ценам! Они сами себя загнали в угол своими санкциями!

Посмотрите на Германию: их химическая промышленность, их металлургия — все умирает без дешевой энергии! А мы продаем наш газ в Азию и отлично живем! Европа думала нас наказать, а наказала себя! Я предупреждал их об этом! Но они не слушали!

К концу 2026 года энергетический баланс в мире полностью изменится. Европа будет вынуждена вернуться к диалогу с Россией. И мы продиктуем условия! Потому что у кого энергия — у того власть!

Ближний Восток — пороховая бочка

— Израиль и Иран — вот где настоящая опасность, этот конфликт может взорвать весь регион! И что мы видим? Напряжение растет! Израиль наносит удары, Иран готовит ответ. Это может перерасти в большую войну!

Но знаете что? Без России эту ситуацию не решить! Я всегда говорил: на Ближнем Востоке мы — главные! У нас отношения и с Израилем, и с Ираном, и с Саудовской Аравией, и с Турцией. Мы можем говорить со всеми!

Шестое предсказание: напряжение между Израилем и Ираном достигнет пика. Будет очень опасный момент — я говорю прямо, может быть и военное столкновение. Но Россия выступит посредником!

Третья мировая война может начаться на Ближнем Востоке! Но она не начнется! Потому что Россия не позволит! Мы организуем переговоры. Путин созвонится и с Нетаньяху, и с иранским руководством. И они послушают! Будет достигнуто хрупкое перемирие. Не мир — но и не большая война. И все будут благодарны России за то, что мы предотвратили катастрофу!

Это поднимет наш авторитет на небывалую высоту! Весь мир увидит: только Россия способна решать глобальные конфликты! Только у нас есть влияние, мудрость и сила для этого!

Что делать простым россиянам в 2026 году?

— Не паникуйте! Это главное. Либералы и пятая колонна будут пытаться сеять панику, страх, неуверенность. Я говорю — занимайтесь своим делом. Работайте. Учитесь новым технологиям! Искусственный интеллект, программирование, современные производства — вот где будущее! 2026 год даст огромные возможности тем, кто готов идти в ногу со временем.

Рожайте детей — это самое главное, однозначно! Демография — это наша национальная идея. Крепкая семья, много детей, сильная Родина!

Инвестируйте в российские проекты, в наши технологии. Мы на пороге технологического рывка. Пока Европа деградирует, мы создаем будущее!

Любите Россию! Верьте в Россию! Работайте для России!

Россия обязательно победит! Это не лозунг — это закон истории. Это железная логика событий. Это наша судьба!

Не бойтесь трудностей — они временны. Не верьте врагам — они бессильны. Не слушайте предателей — они жалки. Победа уже близко — я это вижу, я это чувствую!

Помните: мы — великий народ! У нас великая история и великое будущее. 2026 год докажет это всему миру. Докажет окончательно и бесповоротно. Докажет нашей ПОБЕДОЙ!

С Новым годом, дорогие россияне! С 2026-м — годом нашей ПОБЕДЫ, годом нашей силы, годом нашего триумфа!

Россия победит — потому что по-другому быть не может! Однозначно!

