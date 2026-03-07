«Били прямо в детей»: США превратили войну в Иране в развлечение и геноцид

Спасатели и местные жители пытаются извлечь раненых из-под завалов в результате нападения на начальную школу для девочек в Минабе

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в Иране откажутся от действующих правил ведения войны и политкорректных ограничений прошлого. Штаты уже продемонстрировали это на практике, когда нанесли удар по школе для девочек в Минабе, в результате которого погиб 171 человек. При этом Вашингтон не спешит брать на себя ответственность за трагедию. Почему Америка с трудом скрывает свои военные преступления и кто в итоге ответит за гибель гражданских — в материале NEWS.ru.

Что сказали в США о войнах

Хегсет на брифинге в Пентагоне назвал войны прошлого «глупыми и политкорректными», назвав их полной противоположностью нынешней кампании США на Ближнем Востоке.

«У них были размытые цели и ограничительные, минималистские правила применения силы. Больше такого не будет. Наши полномочия, полномочия центрального командования, полученные от президента и от меня, задействованы по максимуму», — подчеркнул министр.

За день до этого Пентагон объявил о новой стадии военной операции против Ирана, цель которой — установить полный контроль над воздушным пространством Исламской Республики. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн уточнил, что удары будут наноситься «на более значительную глубину», чтобы создать пространство для маневра.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин пояснил NEWS.ru, что с учетом характера действий ВС США Вашингтон снял с себя любые моральные ограничения еще до начала кампании против Ирана.

Истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США Фото: Mc2 Daniel Ruiz/U.S. Navy/Global Look Press

«Понятно, что сейчас уже правила ведения войны или какие-то моральные ограничения в этой сфере уже в прошлом, никто никого не будет уже осуждать за их нарушения. И США сами привели мир к такой ситуации. А всякие заявления, в том числе и от Хегсета, стоит оценивать только по соответствию реальности. Надо смотреть, что и как делается на земле. В данном случае мы уже видим, как себя ведут США на примере ударов по гражданским объектам», — сказал он.

Как США воюют в Иране

28 февраля, в первый день совместной операции США и Израиля против Ирана, атаке подвергся город Минаб. Атака пришлась на здание начальной школы для девочек. Ее жертвами стали более 170 человек, большая часть из которых — ученицы в возрасте от 7 до 12 лет.

Хегсет позже заявил, что Пентагон изучает данные об этой трагедии. По его словам, ВС США якобы никогда не наносят удары по гражданским объектам.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru указал на лицемерие главы Пентагона.

Люди стоят у поврежденного здания подвергшейся нападению начальной школы для девочек в Минабе Фото: Mehr News Agency/Handout via Xinhua/Global Look Press

«Когда ему задали этот вопрос, он растерялся. Он стал бросать в эфир какие-то обрывки непонятных, бессвязных фраз, что заметили все журналисты. Он затушевался и не мог дать четкого ответа», — отметил эксперт.

Баранец пояснил, что любые ракетные удары США сначала готовятся и точно наводятся, причем разведка выясняет характер цели. Поэтому можно говорить не о случайном, а о намеренном ударе по школе.

«Каждая американская ракета проходит сложнейшую процедуру контроля. За это отвечают десятки американских специалистов. Командующему до метра докладывают координаты и характер цели. И у США, и у Израиля отличная разведка, они работают в паре. И они все выверяют до того момента, когда нажимается красная кнопка на старте. На них активнейшим образом работают наземные службы Израиля. А израильских агентов в Иране — как блох у дворовой собаки, и даже больше», — указал собеседник.

Кто ответит за гибель гражданских

Агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что ответственность за удар по школе в Минабе лежит именно на ВС США. К такому выводу пришли военные следователи Пентагона. А портал Middle East Eye со ссылкой на заявления очевидцев пишет, что ударов по школе было два — вторая ракета ударила по тому месту, где прятались ученицы и преподаватели, выжившие после попадания первой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что нападение было спланированным — это подтверждает прицельность удара, из-за которой говорить о «случайном» попадании в школу явно не приходится.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность: американцы прекрасно понимали, по кому они бьют.

«У США есть технологии, в том числе космические, чтобы точно наводить удары. Если взять гибель тех же бывших руководителей Ирана, это же были точечные удары. Здесь-то США никак не промазывали — били прямо в точку и при этом знали, кто находится в зоне удара. Поэтому и в случае со школой не приходится говорить об ошибке: это целенаправленное убийство детей. Те, кто давал команды и назначал эту цель для ракет, являются военными преступниками», — сказал он.

Однако, по мнению аналитика, сами Штаты ни за что не признаются в преступлении, а международные организации побоятся настаивать на наказании виновных.

«Должно быть проведено международное расследование под эгидой ООН. Но глава организации Антониу Гутерриш боится что-то сказать против США, потому что они его и поставили генеральным секретарем. И, конечно, Штаты — один из главных спонсоров ООН. По сути, чиновники организации сидят у них на зарплате. Поэтому они могут лишь констатировать преступление, но никогда ни слова не скажут о реальных преступниках», — заключил Перенджиев.

