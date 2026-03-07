Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 04:14

Названы три предмета, которые будут обязательными в вузах

РИА Новости: философия и история России будут обязательными предметами в вузах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
«Философия», «История России» и «Основы российской государственности» станут обязательными для студентов всех направлений, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. По его словам, эти предметы войдут в социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образования.

Мы будем выходить на единые требования к содержанию «Философии». И таким образом будет сформировано ядро, которое мы на данном этапе видим в составе из трех предметов: «История России», «Философия» и «Основы российской государственности», — сказал Могилевский.

Собеседник сказал, что курсы не будут повторять друг друга. При этом будут иметь место отсылки из одной дисциплины к другой.

Ранее Минпросвещения РФ скорректировало сроки введения предмета «Духовно-нравственная культура России» в школах: дисциплина будет внедряться поэтапно в течение нескольких лет. Так, с 2026/27 учебного года ее начнут изучать только пятиклассники, а в шестых и седьмых классах предмет появится годом позже.

До этого член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что сокращение часов на изучение иностранного языка в школах — правильное решение. По его мнению, традиционные методы обучения не дают устойчивого результата без постоянной практики и погружения в языковую среду. Он подчеркнул, что в школе достаточно ограничиться базовыми знаниями.

