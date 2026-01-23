В Госдуме оценили идею сократить изучение иностранного языка в школах

Идея сократить количество часов на изучение иностранного языка в школах вполне оправдана, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, для успешного освоения программы необходимо регулярно практиковаться.

Я не очень люблю идею сокращения учебного плана. Я считаю, что при правильной методике обучения можно даже увеличить его объем по сравнению с нынешним. Но с методикой обучения, к сожалению, есть серьезные проблемы, накапливавшиеся во всем мире несколько десятилетий. Поэтому я понимаю логику руководства Министерства просвещения. И полагаю, что в данном случае предмет для сокращения выбран в целом разумно. Весь мировой опыт показывает, что все-таки надежное обучение иностранным языкам возможно только методом погружения, то есть массированного общения на соответствующем языке и чтения, — поделился Вассерман.

Он подчеркнул, что традиционные школьные методы обучения иностранным языкам не дают значительных результатов. По мнению Вассермана, в школах следует ограничиваться лишь базовыми знаниями, а если человеку потребуется этот язык в будущем, он сможет освоить его самостоятельно и довольно быстро.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России намерено уменьшить количество часов на изучение иностранного языка. По словам ректора МПГУ Алексея Лубкова, в 5–7-х классах занятия могут быть сокращены с трех до двух уроков в неделю.