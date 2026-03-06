Зимняя Олимпиада — 2026
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым

Дочь Ефремова Анастасия: репутация Хабенского лучше репутации Богомолова

Константин Хабенский Константин Хабенский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Назначение народного артиста РФ Константина Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ более удачное и правильное решение по сравнению с предыдущим назначением на этот пост режиссера Константина Богомолова, заявила NEWS.ru театральный критик, дочь актера и режиссера Олега Ефремова Анастасия. По ее словам, у Хабенского — хорошая репутация, и это очень важно.

Репутация лучше. Я подчеркиваю, что дело в не корнях, а в репутации человека именно на этой должности ректора. У Кости она чрезвычайно достойная, хорошая. И для него это родное место, — отметила она.

Ефремова подчеркнула, что не так важно, что Хабенский не является выпускником Школы-студии МХАТ. За годы работы руководителем МХТ им. А. П. Чехова школа стала для него родным место, и это назначение выглядит вполне логичным, резюмировала она.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова назначила Константина Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Она пожелала ему новых достижений и успехов в работе. Предшественник Хабенского режиссер Константин Богомолов подал в отставку в феврале через несколько недель после назначения.

