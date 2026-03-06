Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 21:51

Овечкин высказался о переходе бывшего члена команды в другой клуб

Овечкин: день обмена Карлсона в «Анахайм Дакс» — самый тяжелый в карьере

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire/Global Look Press
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на обмен своего одноклубника Джона Карлсона в «Анахайм Дакс». Он назвал этот день тяжелейшим в карьере, сообщил в соцсети X журналист Том Гулитти.

По словам хоккеиста, это печальный и грустный день. Овечкин признался, что ситуация с уходом одноклубника его сильно расстроила.

Ранее Овечкин в очередном матче регулярного чемпионата забросил свою 920-ю шайбу и обновил собственный рекорд лиги. Знаменательное событие произошло в гостевой встрече с «Монреаль Канадиенс».

До этого президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что Овечкин не станет жертвовать возможностью завершить карьеру в России ради погони за тотальным рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги считает, что нападающий предпочтет финиш карьеры в Континентальной хоккейной лиге, начатой в московском «Динамо».

Кроме того, стало известно, что Овечкин организовал семейный отдых в Дубае, разместившись в престижном номере отеля «Бурдж аль-Араб». Стоимость недельного пребывания в люксе с несколькими спальнями и обслуживанием по системе «все включено» достигает примерно 2 млн рублей, а общие траты спортсмена на поездку составили не менее 3 млн рублей.

