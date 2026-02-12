Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 16:09

Названа стоимость недельного семейного отдыха Овечкина в Дубае

Овечкин потратил не менее 3 млн рублей на отдых в Дубае

Российский хоккеист Александр Овечкин потратил не менее 3 млн рублей на семейный отдых в Дубае, поселившись в одном из лучших номеров отеля «Парус» Бурдж аль-Араб, передает Telegram-канал «Mash на спорте». Стоимость недельного проживания в люксе с несколькими спальнями и системой «все включено» приближается к 2 млн рублей.

В распоряжение гостей — рестораны с блюдами, украшенными золотом и частный пляж без доступа посторонних, говорится в сообщении. Кроме того, постояльцы могут посещать бани, игровые зоны и спортивные залы для поддержания формы.

Ранее стало известно, что в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:2. Овечкин отдал голевую передачу, которая стала для него 26-й в текущем сезоне. У хозяев шайбы забросили Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа и дважды Джейкоб Чикран.

Кроме того, капитан «Вашингтон Кэпиталз» перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Флорида Пантерз» не стал использовать радужную ленту на клюшке в знак поддержки ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Российский форвард вышел на предматчевую разминку с обмоткой стандартного белого цвета.

