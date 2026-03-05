Освобождение Красноармейска, удар по связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 5 марта

Расчеты дронов группировки войск «Север» уничтожили средства связи, опорные пункты и живую силу ВСУ в Сумской области, сообщили в МО РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 5 марта?

Российские дроны ликвидировали средства связи ВСУ под Сумами

В ведомстве отметили, что военнослужащие ВС РФ используют штатные средства связи, которые не завязаны на различные социальные сети и мессенджеры.

«Расчеты войск беспилотных систем в составе 352 мотострелкового полка группировки войск „Север“ обнаружили и уничтожили средства связи, опорные пункты и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области», — говорится в сообщении.

ВС РФ уничтожили три артиллерийских орудия ВСУ

ВС РФ за неделю уничтожили три артиллерийских орудия ВСУ в городской застройке города Константиновка в ДНР, рассказал РИА Новости начальник расчета ФПВ самолетного типа 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем «Южной» группировки с позывным Юрист. По его словам, цели ликвидировались беспилотниками «Молния-2» и «Молния-2Т», что позволило избежать ущерба для мирного населения.

«За последнюю неделю в населенном пункте Константиновка разведкой было обнаружено три артиллерийских орудия, все три были успешно уничтожены. Артиллерийские орудия находились в жилой застройке в населенном пункте», — сказал Юрист.

Раскрыты детали освобождения Красноармейска в ДНР

Командир мотострелкового батальона 506-го полка группировки войск «Центр», герой России капитан Тельман Уралбаев рассказал детали освобождения Красноармейска в ДНР. Об этом стало известно 1 декабря 2025 года.

«В начале, когда начинали с наступательных действий, взаимодействовали с 30-й бригадой, 1435-м полком, друг другу помогали, подсказывали маршруты. Враг не оставлял нам надежды, что мы пройдем, но общими усилиями со своими боевыми товарищами мы проделали большой путь», — рассказал герой РФ.

«Трое бойцов на мотоциклах заехали на улицу Павла Поповича, начали зачистку данной улицы, не сразу, но постепенно, день за днем зачищали. И ребята уже в эфире слышали, что ребята там уже работают, и уже начали сами тянуться, продумывать маршруты, как зайти, чтобы быстрее помочь. Да, на тот момент они были как разведчики, трое моих, после к ним присоединились ребята с 3-го батальона, 30-я бригада тоже помогала, параллельно шла. Опора друг на друга придавала уверенности ребятам, так они и шли», — поделился воспоминаниями Уралбаев.

ПВО за три часа сбила 48 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА над акваторией Черного моря, 11 БПЛА над территорией Ростовской области, семь БПЛА над территорией Республики Крым, пять БПЛА над территорией Саратовской области», — сказано в заявлении.

Кроме того, три дрона ликвидировано над акваторией Азовского моря, по два — над территориями Белгородской и Курской областей, а также над Краснодарским краем. Еще один БПЛА сбит на подлете к Воронежу, отмечено в сообщении МО РФ.

