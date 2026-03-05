Россиян предупредили о риске одновременной работы стиральной машинки и душа Эксперт по ЖКХ Бондарь: включение стиральной машинки и душа может быть опасно

Одновременное использование стиральной машины и душа может быть опасным для жизни при нарушении норм электромонтажа или поломке техники, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, если все системы исправны, то риск отсутствует, однако в старом жилом фонде ситуация может быть иной.

Одновременная работа стиральной машины и душа может быть опасна, но только в том случае, если в вашей квартире нарушены нормы электромонтажа или неисправна сама техника. В противном случае можно мыться без рисков, но стоит помнить, что нагревательный элемент внутри машинки прогорает, а электрический ток начинает попадать на металлический корпус. Также в старом жилом фонде может быть нарушен заземляющий контур. Если заземления нет, «пробитый» ток никуда не уходит, а ждет проводника. Когда стиральная машина соединена с общим водопроводом или канализацией, он может передаться через струю воды или мокрый пол к человеку в ванне, — пояснил Бондарь.

По его словам, современные требования электробезопасности, такие как установка устройства защитного отключения, в новых квартирах сводят опасность к минимуму. Эксперт подчеркнул, что при возникновении утечки тока прибор должен обесточить сеть за доли секунды.

Есть требования к электробезопасности в жилых помещениях. Они регулируются, например, правилами устройства электроустановок. Согласно пункту 7.1.48, обустройство розеток в ванных комнатах допускается только при их подключении через УЗО с током срабатывания не более 30 мА. Как только он начнет утекать на корпус или через воду, прибор должен отключать электричество за доли секунды. В свою очередь Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» обязывает проектировать и содержать инженерные системы так, чтобы исключить риск получения травм. В том числе от электрического тока, — резюмировал Бондарь.

Ранее кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева заявила, что влажность внутри стиральной машины приводит к развитию микроорганизмов. По ее словам, споры плесневых грибов устойчивы и постоянно присутствуют в окружающей среде.