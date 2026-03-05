Мужчину зарезали рядом со станцией метро «Сокол» в Москве

Мужчину зарезали около станции метро «Сокол» в Москве, сообщил Telegram-канал «112». Журналисты отметили, что погибший стал участником конфликта с двумя мужчинами, один из них схватился за нож.

Известно, что нападающему 28 лет. Он успел нанести удары обоим оппонентам, один скончался на месте, второго доставили в больницу. Очевидцы обезвредили подозреваемого и удерживали его до приезда полиции. Агрессора задержали, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Набережных Челнах ученик пришел в школу с ножом и напал на одноклассника. Поводом для резни послужил давний конфликт между подростками, который продолжался с осени.

До этого в Челябинске мужчина напал с ножом на сожительницу на улице и нанес ей не менее пяти ударов. Пострадавшую оперативно доставили в больницу.

Тем временем в Красноярске 35-летняя женщина ударила ножом 17-летнюю соседку по общежитию. Пострадавшую успели доставить в больницу, ее жизни сейчас ничего не угрожает. Подозреваемую задержали, суд отправил ее в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».