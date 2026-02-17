Россиянин истыкал ножом сожительницу на глазах у прохожих В Челябинске мужчина напал с ножом на сожительницу прямо на улице

В Челябинске мужчина напал с ножом на сожительницу на улице и нанес ей не менее пяти ударов, сообщили в региональном СУСК РФ. Пострадавшую оперативно доставили в больницу, она находится в реанимации, ее состояние неизвестно.

На помощь женщине тут же бросились прохожие. Правоохранительные органы быстро отреагировали на вызов и задержали подозреваемого. Им оказался 63-летний мужчина. Причиной нападения стала ссора между парой.

Ранее в Красноярске 35-летняя женщина ударила ножом 17-летнюю соседку по общежитию. Инцидент случился в ночь на 14 февраля. Пострадавшую успели доставить в больницу, ее жизни сейчас ничего не угрожает. Подозреваемую задержали, суд отправил ее в СИЗО, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

До этого в Челябинске арестовали 25-летнего мужчину, обвиняемого в нападении с ножом на двух женщин в храме. Преступление было совершено 15 февраля. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Одной из них наложили повязку, а другой пришлось накладывать швы. Следствие рассматривает дело как покушение на убийство из хулиганских побуждений.