ВСУ уличили в создании «иллюзии прорыва» ради денег инвесторов РИА Новости: командование ВСУ в 2024 году имитировало военный прорыв

Пророссийские хакеры из группировки «Кибер Серп» обнародовали данные, свидетельствующие о манипуляциях командования ВСУ в 2024 году, передает РИА Новости. Согласно полученной информации, киевские власти искусственно создавали видимость успехов на фронте, чтобы привлечь западных инвесторов.

Как сообщили хакеры агентству, компрометирующие материалы были получены после взлома переписок между украинской редакцией Forbes и силовыми ведомствами страны. Анализ закрытых контактов показал, что закупки современных наземных роботизированных комплексов (НРК) для украинской армии фактически не производились. По данным источника, имела место лишь имитация закупочной деятельности с целью «открытия рынка» для последующих вливаний капитала.

Лазерное оружие находится в режиме проведения испытаний лишь для уничтожения малых дронов, что не соответствует заявленным возможностям для сбивания «Шахедов», — рассказали в группировке «Кибер Серп».

Взлом учетных записей, по словам хакеров, открывает широкие возможности для сбора компромата на украинские элиты. Полученные данные позволяют проводить информационные операции, раскрывающие механизмы манипуляции общественным мнением и финансовыми потоками на Украине.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать антидроновую борьбу в Персидском заливе. Таким образом Киев решил выслужиться перед США на фоне ситуации на Ближнем Востоке.