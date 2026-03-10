Стало известно, может ли Британия конфисковать средства от продажи «Челси»

Стало известно, может ли Британия конфисковать средства от продажи «Челси» The Times: Британия не имеет прав для конфискации средств от продажи «Челси»

Правительство Великобритании не имеет законных оснований для изъятия 2,35 млрд фунтов (245 млрд рублей), полученных бизнесменом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси», сообщила газета The Times со ссылкой на письмо адвокатов предпринимателя. Юристы подчеркнули, что средства остаются собственностью компании Fordstam Limited, полностью принадлежащей предпринимателю, и любые попытки конфискации будут оспорены в суде.

В письме адвокатов Абрамовича говорится, что британское правительство неверно трактует статус замороженных средств. Представители бизнесмена назвали незаконной позицию Лондона, который рассматривает пожертвование как «карательную меру» против их клиента.

Конфликт длится с 2022 года, когда Абрамович был вынужден продать клуб после попадания в санкционные списки. Изначально он заявлял о намерении направить средства на благотворительность для всех жертв конфликта. Однако британские власти настаивают, что деньги должны быть использованы исключительно для гуманитарной помощи Украине.

Позже миллиардер указал, что хочет направить часть средств от продажи своего футбольного клуба на поддержку раненых солдат ВС РФ. Он сам намерен распоряжаться этими средствами, несмотря на угрозы со стороны премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

До этого экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что Абрамович может вернуться в мир футбола и приобрести новый клуб. У него сохраняются деловые связи с Турцией.