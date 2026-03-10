Взлетевшие доходы, слова об СВО, отказ выступать в РФ: как живет Лагутенко

Илья Лагутенко известен как основатель и лидер рок-группы «Мумий Тролль». Что известно о доходах музыканта, что говорил об СВО и почему отказывается от корпоративов в России?

Как изменились доходы Лагутенко в России в последнее время

Доходы лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко в 2025 году увеличились более чем вдвое, информирует Telegram-канал SHOT. За предыдущий год музыкант заработал в России около 40 млн рублей.

Несмотря на отъезд музыканта из России в 2022 году, его коммерческая деятельность здесь продолжилась. Его компания «Лагуна», занимающаяся распространением музыкальной продукции, успешно функционирует. Так, в 2023 году ее выручка составила 7,7 млн рублей, а в следующем, 2024 году показатель удвоился и достиг отметки 15,3 млн рублей.

До этого Лагутенко продлил право на товарный знак «Мумий Тролль» в России до 2035 года. Он подал в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения товарным знаком, по этому запросу было принято положительное решение.

Говорил ли Лагутенко об СВО

После начала СВО участники группы «Мумий Тролль» опубликовали сообщение с антивоенным хештегом и покинули страну. Лидер коллектива, Илья Лагутенко, был замечен в обществе лиц, признанных иностранными агентами. На одном из снимков он запечатлен с фронтменом группы Little Big Ильей Прусикиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также с другими музыкантами, выступавшими за прекращение боевых действий на Украине.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает, что Лагутенко нужно признать иностранным агентом.

«Давайте проверим [Лагутенко]. Я считаю, это будет правильно. Он катается по странам НАТО, это давно всем известно, что он проводит там концерты. Это и есть прямое финансирование от стран НАТО, уже можно спокойно признавать его иноагентом. Мы за ним давно наблюдаем, смотрим, где он катается, где он дает концерты», — сказал Бородин NEWS.ru.

Он добавлял, что направит обращение в Генпрокуратуру. По мнению руководителя ФПБК, проверка Росфинмониторинга определит источники финансирования и обоснованность присвоения музыканту статуса иноагента.

Что известно об отказе «Мумий Тролля» выступать в России

В марте прошлого года NEWS.ru писал, что участники коллектива категорически отвергали все предложения о частных выступлениях. При этом группа активно соглашалась на сотрудничество после того, как у Лагутенко сгорел дом в Лос-Анджелесе стоимостью $2,8 млн (около 300 млн рублей), взятый в ипотеку. В тот момент артист запросил гонорар в размере 8,5 млн рублей. Помимо этого, заказчик должен был возместить затраты на оформление виз, трансфер и суточные — по 100 евро (10,5 тыс. рублей) на каждого из участников. Как сообщили журналисты, Лагутенко предпочитает путешествовать бизнес-классом, в то время как его команда выбирает экономкласс.

Несмотря на то что Лагутенко отказался от концертов в России, он продолжает зарабатывать на своей творческой деятельности. На действующее ИП артиста зарегистрировано пять товарных знаков. Также рокер числится учредителем ООО «Лагуна», которое занимается релизами группы «Мумий Тролль». Вместе с ним в списке основателей компании значатся мать и отчим. Чистая прибыль организации за 2023 год составила 7,8 млн рублей.

