Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 05:27

КСИР пригрозил блокировать экспорт нефти в США из-за «агрессии»

КСИР предупредил, что Иран не допустит экспорта даже литра нефти для США

Флаг Ирана Флаг Ирана Фото: ZUMAPRESS.com/Morteza Nikoubazl/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини предупредил о прекращении нефтяного экспорта из региона, передает Tasnim. Тегеран намерен препятствовать поставкам энергоносителей в США и страны, которые поддерживают текущие действия американских властей.

Генерал подчеркнул, что Вооруженные силы Исламской Республики готовы обеспечить защиту энергетической инфраструктуры. Блокада продлится до тех пор, пока продолжается нынешняя конфронтация.

Вооруженные силы Исламской Республики не допустят экспорта ни одного литра нефти из региона враждебной стороне и ее партнерам до дальнейшего уведомления, — указал Наини.

Ранее сообщалось, что в Белом доме нарастает тревога из-за стремительного подорожания нефти. Несмотря на то, что в Вашингтоне готовились к временному росту котировок на фоне военной операции против Ирана, реальный размах обвала рынков оказался неожиданным и спровоцировал экстренные совещания.

Позже президент России Владимир Путин обратил внимание, что Ормузский пролив, через который в прошлом году транспортировалась почти треть всего мирового морского экспорта нефти, в настоящее время фактически закрыт для поставок. Глава государства напомнил, что в 2025 году через этот маршрут проходило около 14 млн баррелей в сутки.

Иран
нефть
США
экспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 марта
Попавший в плен боец ВСУ рассказал о подразделении с секретными задачами
У российских игристых вин появится свой стандарт
В России утвердили ГОСТ на популярные зимой плоды
КСИР пригрозил блокировать экспорт нефти в США из-за «агрессии»
ЕС придумал, кому еще из россиян запретит въезжать в страны союза
Стало известно о «нефтяной» панике в администрации Трампа
Взлетевшие доходы, слова об СВО, отказ выступать в РФ: как живет Лагутенко
«В 20 раз сильнее»: Трамп допустил увеличение интенсивности ударов по Ирану
Мирошник оценил Минск в качестве площадки для переговоров по Украине
Трамп надеется, что ему удалось впечатлить Путина
Трамп в ресторане едва отбился от гиперактивного посетителя
Умер раскрывший Уотергейтский скандал американский политик
Восемь человек пострадали в массовом ДТП в Приамурье
Роман с коллегой, похудение, долги: куда пропала Елена Воробей
ВСУ уличили в создании «иллюзии прорыва» ради денег инвесторов
«По-дружески»: Трамп нацелился на еще одну страну
Перечислены страны, призывавшие Иран к прекращению огня
Трамп не ожидал, что будет так часто «гонять» военных США
Мирра Андреева не вышла в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.