КСИР пригрозил блокировать экспорт нефти в США из-за «агрессии» КСИР предупредил, что Иран не допустит экспорта даже литра нефти для США

Представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини предупредил о прекращении нефтяного экспорта из региона, передает Tasnim. Тегеран намерен препятствовать поставкам энергоносителей в США и страны, которые поддерживают текущие действия американских властей.

Генерал подчеркнул, что Вооруженные силы Исламской Республики готовы обеспечить защиту энергетической инфраструктуры. Блокада продлится до тех пор, пока продолжается нынешняя конфронтация.

Вооруженные силы Исламской Республики не допустят экспорта ни одного литра нефти из региона враждебной стороне и ее партнерам до дальнейшего уведомления, — указал Наини.

Ранее сообщалось, что в Белом доме нарастает тревога из-за стремительного подорожания нефти. Несмотря на то, что в Вашингтоне готовились к временному росту котировок на фоне военной операции против Ирана, реальный размах обвала рынков оказался неожиданным и спровоцировал экстренные совещания.

Позже президент России Владимир Путин обратил внимание, что Ормузский пролив, через который в прошлом году транспортировалась почти треть всего мирового морского экспорта нефти, в настоящее время фактически закрыт для поставок. Глава государства напомнил, что в 2025 году через этот маршрут проходило около 14 млн баррелей в сутки.