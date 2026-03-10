Психолог назвала фразы, которые должны насторожить в человеке

Повторяющиеся жалобы, что окружающие не в состоянии понять человека, могут свидетельствовать не об искренних переживаниях, а о попытке манипуляции, заявила NEWS.ru психолог Ольга Романив. По ее словам, такие сигналы в общении способны разрушить даже самые гармоничные отношения, основанные на доверии.

Мы все стремимся к гармоничным отношениям, где царят доверие и взаимопонимание. Но иногда, даже не осознавая этого, можно столкнуться с людьми, чьи слова несут в себе скрытые сигналы, способные разрушить гармонию. Например, фраза «ты меня не понимаешь, никто меня не понимает». Повторяющиеся жалобы могут быть как искренним выражением боли, так и способом манипуляции и вызова жалости. Важно различать, действительно ли человек пытается донести свою мысль или же он использует фразу как инструмент для привлечения внимания и получения желаемого, — пояснила Романив.

Эксперт отметила, что еще один маркер — фраза «я всегда прав, а все остальные ошибаются». По ее словам, это указывает на завышенное самомнение и неспособность к конструктивному диалогу.

«Ты сам виноват во всем, что происходит». Перекладывание ответственности — еще один тревожный сигнал. Вместо того чтобы искать решения и брать на себя часть вины, такой человек предпочитает находить крайних, — заявила Романив.

По ее мнению, явным признаком авторитарности является требование «ты должен делать так, как я говорю», которое подавляет свободу выбора и индивидуальность партнера. Психолог добавила, что также стоит обратить внимание на фразу «я никогда не делаю ошибок».

Ранее семейный психолог Екатерина Вали заявила, что люди с истероидным типом личности испытывают потребность в откровенной лести. По ее словам, такой человек любит выставлять себя напоказ, поскольку ему важно чужое внимание.