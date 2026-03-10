Мошенники стали проворачивать новую схему с электронными кошельками

Мошенники начали выступать «посредниками по оформлению загранпаспортов» и выманивать сканы документов, чтобы оформить на них электронные кошельки для вывода украденных денег, заявили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. По словам специалистов, аферисты предлагают «оформление загранпаспорта за три дня без очереди», «визу в любую страну» или «срочную замену паспорта».

Услуга требует 100% предоплаты и отправки сканов паспортов, СНИЛС, ИНН, — отметили в «Мошеловке».

После оплаты связь с таким «посредником» теряется. Эксперты подчеркнули, что особый интерес для мошенников представляют люди, планирующие зарубежные поездки. В «Мошеловке» посоветовали подавать документы на загранпаспорт лично, либо через портал госуслуг.

При обращении в турагентства и визовые центры важно проверять их наличие в официальных реестрах. Специалисты Народного фронта призвали опасаться слишком быстрых сроков и низких цен, а также требований перевести деньги на карту физического лица.

Ранее сообщалось, что мошенники массово переходят на схему «обратного звонка». Жертве приходит уведомление о якобы взломе аккаунта на «Госуслугах» с просьбой срочно перезвонить. Когда человек набирает указанный в СМС номер, он попадает в фальшивый кол-центр, где его убеждают раскрыть данные банковской карты.