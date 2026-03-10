Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 07:38

Мошенники стали проворачивать новую схему с электронными кошельками

Мошенники стали выманивать сканы документов у россиян для открытия кошельков

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начали выступать «посредниками по оформлению загранпаспортов» и выманивать сканы документов, чтобы оформить на них электронные кошельки для вывода украденных денег, заявили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. По словам специалистов, аферисты предлагают «оформление загранпаспорта за три дня без очереди», «визу в любую страну» или «срочную замену паспорта».

Услуга требует 100% предоплаты и отправки сканов паспортов, СНИЛС, ИНН, — отметили в «Мошеловке».

После оплаты связь с таким «посредником» теряется. Эксперты подчеркнули, что особый интерес для мошенников представляют люди, планирующие зарубежные поездки. В «Мошеловке» посоветовали подавать документы на загранпаспорт лично, либо через портал госуслуг.

При обращении в турагентства и визовые центры важно проверять их наличие в официальных реестрах. Специалисты Народного фронта призвали опасаться слишком быстрых сроков и низких цен, а также требований перевести деньги на карту физического лица.

Ранее сообщалось, что мошенники массово переходят на схему «обратного звонка». Жертве приходит уведомление о якобы взломе аккаунта на «Госуслугах» с просьбой срочно перезвонить. Когда человек набирает указанный в СМС номер, он попадает в фальшивый кол-центр, где его убеждают раскрыть данные банковской карты.

мошенники
документы
паспорта
визы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский боец «Бумерангом» уничтожил уничтожил 13 БПЛА за неделю
Евродепутаты готовят «нож в спину» фон дер Ляйен
Хирург рассказала, может ли липосакция избавить от целлюлита
«Лишь бы вылететь»: застрявшие в Дубае туристы стоят за билетами даже ночью
Трамп начал расспрашивать советников о Вэнсе и Рубио в контексте выборов
В Израиле раскрыли дальнейшие планы по борьбе с «Хезболлой»
Блогер решил защитить честь и достоинство от продюсера «Ласкового мая»
Пакистан начал собственную операцию на Ближнем Востоке
Мужчина пришел в ярость от откровений бывшей жены и потребовал 3 млн рублей
Москвичам пообещали потепление до плюс 10 градусов
Ревва продает роскошную недвижимость, которую никто не хочет покупать
Мошенники стали чаще обманывать россиян по схеме о замене домофона
«Мне тяжело»: Овечкин заговорил о завершении карьеры
Адвокат раскрыл, реально ли добиться отмены санкций ЕС через суд
Раскрыто, сколько боеприпасов истратили США за два дня войны с Ираном
Фигурант дела о хищениях на курских фортификациях задолжал 4,3 млрд рублей
Верке Сердючке предсказали тюремный срок в России
Названо главное преимущество медиаторов в спорах с банками и МФО
Иллюзия прорыва, секретная бригада ВСУ: новости СВО на утро 10 марта
В МИД РФ озвучили, сколько жизней унесли атаки ВСУ за неделю
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.