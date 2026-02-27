Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 18:29

Россияне обнаружили неожиданную деталь в паспортах

Линия в российских паспортах оказалась мелко напечатанным текстом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Линии в паспорте, которые кажутся нам обычным узором, на самом деле представляют собой текст, нанесенный мелким шрифтом, передает Telegram-канал «НАСТЕЖЬ». Это можно увидеть, используя камеру или лупу.

Ранее сообщалось, что с 2026 года россияне смогут по своему желанию ставить в паспорт отметку с номером записи в Едином регистре сведений о населении. ФНС России анонсировала нововведение, согласно которому уникальный цифровой код будет проставляться в виде штампа налогового органа. Оформление отметки будет бесплатным и не обязательным. При этом с 1 января в российских паспортах перестанут проставлять отметку об ИНН.

До этого стало известно, что россиянам необходимо своевременно заменять внутренние паспорта, иначе им грозит административная ответственность в виде штрафа. Согласно статье 19.15 КоАП РФ, жители регионов заплатят от 2 до 3 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — от 3 до 5 тыс. рублей. Промедление с заменой может привести не только к штрафам, но и к проблемам с получением госуслуг и оформлением различных документов.

паспорта
Россия
документы
текст
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киркоров посвятил Пугачевой зажигательное выступление на сцене
Приглашал на чай и фотографировал: тракторист растлевал мальчиков со двора
Квартира в Москве стала «кладбищем» животных и тараканов
Экс-премьера Британии «понизили» до советника Зеленского
Стало известно о еще одном фигуранте дела о хищении у Минобороны РФ
Петербургские художники устали от крыс и устроили с ними перформанс
Юный рыбак поймал гигантского горбыля и побил 10-летний рекорд
Киркорова едва не сбили с ног журналисты
В Нью-Йорке родился мальчик-рекордсмен по весу
В Госдуме предложили новую поблажку сдающим ЕГЭ школьникам
В NASA назвали дату новой высадки астронавтов на Луну
Украина использовала «Дружбу» для прокачки своей нефти
Гид-проводник рассказал, с чем могли столкнуться пропавшие на Урале
Медийную снайпершу ВСУ ликвидировали в зоне СВО
Концерн Rheinmetall получил крупный контракт от Дании
Затонувшая Москва и Атлантида в Сибири: обнародована карта мира будущего
«Написал ему на воротах»: Лебедев стал жертвой мошенника
Стало известно, в чем подозревают экс-главреда Readovka
Юрист напомнил о запрете на «молчаливые» списания за подписки с 1 марта
«К черту»: конгрессвумен США послала силовиков из ICE и оскорбила Трампа
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.