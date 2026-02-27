Россияне обнаружили неожиданную деталь в паспортах

Линии в паспорте, которые кажутся нам обычным узором, на самом деле представляют собой текст, нанесенный мелким шрифтом, передает Telegram-канал «НАСТЕЖЬ». Это можно увидеть, используя камеру или лупу.

Ранее сообщалось, что с 2026 года россияне смогут по своему желанию ставить в паспорт отметку с номером записи в Едином регистре сведений о населении. ФНС России анонсировала нововведение, согласно которому уникальный цифровой код будет проставляться в виде штампа налогового органа. Оформление отметки будет бесплатным и не обязательным. При этом с 1 января в российских паспортах перестанут проставлять отметку об ИНН.

До этого стало известно, что россиянам необходимо своевременно заменять внутренние паспорта, иначе им грозит административная ответственность в виде штрафа. Согласно статье 19.15 КоАП РФ, жители регионов заплатят от 2 до 3 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — от 3 до 5 тыс. рублей. Промедление с заменой может привести не только к штрафам, но и к проблемам с получением госуслуг и оформлением различных документов.