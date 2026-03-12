Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 09:13

Россиянам рассказали о новой схеме мошенников со сканами документов

МВД: мошенники выманивают сканы документов под видом оформления загранпаспорта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мошенники, выдавая себя за специалистов по оформлению загранпаспортов, получают от россиян сканы документов, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Эти данные они используют для создания электронных кошельков и открытия финансовых аккаунтов.

Аферисты предлагают услуги по быстрому оформлению заграничных паспортов или гарантируют получение документа без ожидания в очередях. Для этого они требуют отправить копии паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести полную предоплату. После получения денежных средств такие «помощники» исчезают и перестают выходить на связь.

Далее документы используются для создания электронных кошельков и финансовых учетных записей. С их помощью мошенники осуществляют незаконные транзакции, включая хищение и вывод украденных средств.

Чтобы избежать мошенничества, нужно оформлять загранпаспорт через МФЦ, МВД или портал «Госуслуги». Также не стоит передавать сканы документов незнакомцам и быть осторожным с переводами денег на банковские карты.

Ранее сообщалось, что мошенники часто создают поддельные сайты для получения кешбэка обманным путем. Такие сайты-клоны могут практически не отличаться от официальных, особенно в плане дизайна. Они используют как копирование внешнего вида настоящих сервисов, так и создают агрегаторы, которые ведут на фишинговые страницы.

