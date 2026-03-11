Названо число россиян, использующих налоговый вычет

Около 57% опрошенных россиян заявили, что пользуются налоговым вычетом, сообщает KP.RU. Еще 40% рассказали, что ни разу не оформляли подобную компенсацию.

Я бы пользовался вычетами, если бы было с чего. Но, насколько знаю, мои траты под эти вычеты не подпадают, — рассказал один из участников опроса.

В качестве других причин, по которым налоговый вычет остается невостребованным, опрошенные называли сложность со сбором и подачей документов. Еще 3% респондентов отметили, что недостаточно осведомлены в этом вопросе. Всего в опросе приняли участие 2,7 тыс. человек.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал, что наиболее востребованные налоговые вычеты следует перевести в автоматический режим выплаты. По мнению парламентария, нужно обязать ФНС формировать вычет автоматически на основании данных, уже имеющихся в распоряжении государства.