11 марта 2026 в 12:56

Названо число россиян, использующих налоговый вычет

KP.RU: 57% россиян пользуются налоговым вычетом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Около 57% опрошенных россиян заявили, что пользуются налоговым вычетом, сообщает KP.RU. Еще 40% рассказали, что ни разу не оформляли подобную компенсацию.

Я бы пользовался вычетами, если бы было с чего. Но, насколько знаю, мои траты под эти вычеты не подпадают, — рассказал один из участников опроса.

В качестве других причин, по которым налоговый вычет остается невостребованным, опрошенные называли сложность со сбором и подачей документов. Еще 3% респондентов отметили, что недостаточно осведомлены в этом вопросе. Всего в опросе приняли участие 2,7 тыс. человек.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал, что наиболее востребованные налоговые вычеты следует перевести в автоматический режим выплаты. По мнению парламентария, нужно обязать ФНС формировать вычет автоматически на основании данных, уже имеющихся в распоряжении государства.

