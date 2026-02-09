Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 12:02

В ГД ответили, как избежать ошибок при получении налогового вычета на жилье

Депутат Панеш дал совет оформлять налоговый вычет на жилье в упрощенном порядке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Получение налогового вычета на жилье рекомендуется осуществлять через упрощенный порядок оформления, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, эту операцию можно выполнить через личный кабинет на официальном портале ФНС.

При оформлении вычета заемщики часто допускают ряд ошибок, которые затягивают процесс. Для них есть несколько рекомендаций. Во-первых, активно используйте упрощенный порядок оформления через личный кабинет на сайте налоговой службы. Во-вторых, тщательно проверяйте все реквизиты и суммы в заявлении перед подачей. В-третьих, помните, что вычет по процентам можно получить только по одному объекту недвижимости, поэтому стратегически важно выбрать, к какой ипотеке его применить, особенно если у вас несколько кредитов, — посоветовал Панеш.

Он добавил, что в заявлении необходимо указывать лицевой счет заемщика, а не корреспондентский счет банка. Кроме того, по словам депутата, важно различать виды вычетов и правильно указывать номер корректировки при подаче уточненной декларации. Панеш также указал, что особое внимание следует уделять соглашению между супругами о распределении вычета на покупку жилья в браке, поскольку его отсутствие может вызвать проблемы.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что налоговый вычет за приобретение жилья можно получить дважды, но только в рамках установленного лимита. По его словам, субсидия доступна даже при покупке нескольких квартир.

налоги
вычеты
Россия
недвижимость
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Человека обнулили»: муж нижегородской роженицы пожаловался на роддом
Известная актриса встала на колени перед гробом Ольги Чиповской
Российские средства ПВО сбили три авиабомбы и более 70 дронов
Слухи о скором российском наступлении выгнали ВСУ из двух городов в ДНР
На Западе забили тревогу из-за новой тактики российской армии в зоне СВО
Минобороны РФ сообщило о поражении военного аэродрома и объектов ВСУ
«Весело и складно»: в ГД высмеяли заявление Зеленского о 250 самолетах
«Искандеры» уничтожили важную цель под Киевом: удары по Украине 9 февраля
В Петербурге местная жительница зарезала мужа ножом
Юрист напомнил, в каких случаях дачникам грозит штраф за склад на участке
В Минобороны России назвали потери ВСУ за сутки
Школьник получил перелом после удара в спину
Заседание по делу блогера Лерчек неожиданно перенесли
Маркетплейсы ответили на призывы приравнять их к супермаркетам
Житель Саратова украл велосипед у курьера
Магнитные бури сегодня, 9 февраля: что завтра, мигрени, скачки давления
Онищенко оценил необходимость повторной вакцинации от гриппа
Американист оценил перспективу нормализации отношений России и США
«Решил срезать»: Панжинский осудил французского лыжника за нарушение правил
В Кремле объяснили, что такое «дух Анкориджа»
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.