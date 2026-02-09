В ГД ответили, как избежать ошибок при получении налогового вычета на жилье Депутат Панеш дал совет оформлять налоговый вычет на жилье в упрощенном порядке

Получение налогового вычета на жилье рекомендуется осуществлять через упрощенный порядок оформления, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, эту операцию можно выполнить через личный кабинет на официальном портале ФНС.

При оформлении вычета заемщики часто допускают ряд ошибок, которые затягивают процесс. Для них есть несколько рекомендаций. Во-первых, активно используйте упрощенный порядок оформления через личный кабинет на сайте налоговой службы. Во-вторых, тщательно проверяйте все реквизиты и суммы в заявлении перед подачей. В-третьих, помните, что вычет по процентам можно получить только по одному объекту недвижимости, поэтому стратегически важно выбрать, к какой ипотеке его применить, особенно если у вас несколько кредитов, — посоветовал Панеш.

Он добавил, что в заявлении необходимо указывать лицевой счет заемщика, а не корреспондентский счет банка. Кроме того, по словам депутата, важно различать виды вычетов и правильно указывать номер корректировки при подаче уточненной декларации. Панеш также указал, что особое внимание следует уделять соглашению между супругами о распределении вычета на покупку жилья в браке, поскольку его отсутствие может вызвать проблемы.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что налоговый вычет за приобретение жилья можно получить дважды, но только в рамках установленного лимита. По его словам, субсидия доступна даже при покупке нескольких квартир.