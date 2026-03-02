Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 11:30

Стало известно, кого в России могут освободить от НДС

Минфин выступил с идеей освободить от НДС компании и ИП в сфере общепита

Правительство России рассматривает предложение Министерства финансов освободить от уплаты налога на добавленную стоимость предприятия общественного питания, заявили в ведомстве. Льгота может распространяться на организации и индивидуальных предпринимателей до конца текущего года. Поправки в Налоговый кодекс уже направлены в кабинет министров. Мера призвана помочь малому и среднему бизнесу плавно адаптироваться к изменениям, которые вступили в силу в 2026 году.

Предлагается на период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года, без необходимости соблюдения условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону, — заявили в Минфине.

Кроме того, авторы инициативы предусмотрели поддержку для предпринимателей, утративших право применять патентную систему. Им предоставят возможность воспользоваться налоговыми вычетами по НДС. Это касается товаров, работ, услуг и имущественных прав, которые не были использованы в период действия патента.

Ранее ЦБ РФ заявил, что в начале 2026 года ставка налога на добавленную стоимость выросла с 20 до 22%, что привело к увеличению цен в стране. Регулятор отмечает, что эффект от этого шага способен закрепиться на среднесрочную перспективу. Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Чтобы инфляция продолжала снижаться к целевому уровню в 4%, в стране предстоит сохранять жесткую денежно-кредитную политику.

