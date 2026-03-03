Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 10:55

Экономист ответила, как введение ГОСТа повлияет на стоимость хлеба в России

Экономист Сазанова: введение ГОСТа может привести к временному подорожанию хлеба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Введение нового ГОСТа может вызвать лишь временное повышение стоимости хлеба, заявила NEWS.ru доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления кандидат экономических наук Светлана Сазанова. По ее словам, цены на продукцию вырастут в основном из-за увеличения НДС.

Что значит ГОСТ? Это значит, что кому-то надо будет перестроить систему изготовления. Тем, кто его не придерживался априори. А те, кто и так все делали фактически по ГОСТу, для них нужно будет просто это все оформить, подготовить документы. Я думаю, с этим будет связан небольшой рост затрат, что приведет к подорожанию продукта где-то на 5–6%. Но потом за счет конкуренции это все будет нивелироваться. На стоимость товара скорее повлияет повышение НДС и эквайринг, — пояснила Сазанова.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России вступит в силу новый ГОСТ на белый хлеб. Стандарт, разработанный Росстандартом, меняет форму и вес буханок, разрешает использование пищевых добавок и убирает некоторые устаревшие требования.

цены
ГОСТ
НДС
продукты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль закрыл генконсульство в Петербурге
Певица Паршута рассказала, готова ли к серьезным отношениям
МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного объекта в Иране
Врач предупредил, кому опасно пить газированную воду
В Госдуме оценили идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ
«Есть подтверждения»: Лавров высказался о ядерном оружии Ирана
Цены на нефть подскочили на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли россиянка извинений после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Макаров прокомментировал отмену концертов Щербакова
СК ответил на слухи об обнаружении тел Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.