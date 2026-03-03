Экономист ответила, как введение ГОСТа повлияет на стоимость хлеба в России

Введение нового ГОСТа может вызвать лишь временное повышение стоимости хлеба, заявила NEWS.ru доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления кандидат экономических наук Светлана Сазанова. По ее словам, цены на продукцию вырастут в основном из-за увеличения НДС.

Что значит ГОСТ? Это значит, что кому-то надо будет перестроить систему изготовления. Тем, кто его не придерживался априори. А те, кто и так все делали фактически по ГОСТу, для них нужно будет просто это все оформить, подготовить документы. Я думаю, с этим будет связан небольшой рост затрат, что приведет к подорожанию продукта где-то на 5–6%. Но потом за счет конкуренции это все будет нивелироваться. На стоимость товара скорее повлияет повышение НДС и эквайринг, — пояснила Сазанова.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России вступит в силу новый ГОСТ на белый хлеб. Стандарт, разработанный Росстандартом, меняет форму и вес буханок, разрешает использование пищевых добавок и убирает некоторые устаревшие требования.