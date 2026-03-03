Силовики заинтересовались ректором ЗабГУ

Ректора Забайкальского государственного университета Оксану Мартыненко заподозрили в превышении служебных полномочий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили о приостановке действия лицензии Дагестанского медицинского стоматологического института и вынесении предостережений двум вузам северной столицы. Предупреждения о недопустимости нарушений объявлены Санкт-Петербургскому университету телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича и Университету аэрокосмического приборостроения.

Кроме того, осведомленный источник сообщил о предстоящем увольнении главы Межрегионального территориального управления Росимущества в Татарстане и Ульяновской области Альберта Хайрутдинова. Собеседник пояснил, что такое решение принято после внутренней проверки, обнаружившей грубые нарушения.

Также в прокуратуре Башкортостана сообщили, что гособвинитель запросил для бывшего руководителя МРЭО ГИБДД республики Ильдуса Шайбакова 23 года колонии. В уфимском суде стартовали прения по делу экс-полковника, которого обвиняют в участии в организованной группе, собиравшей взятки с граждан за выдачу водительских удостоверений.